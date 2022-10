Microsoft invite les développeurs à créer leurs propres widgets pour Windows 11

Microsoft a récemment annoncé que les développeurs pouvaient commencer à créer leurs propres widgets tiers pour les applications disponibles sur Windows 11.

La prise en charge des widgets dans Windows 11 est une fonctionnalité essentielle du système d’exploitation, le géant du logiciel apportant d’importantes améliorations à chaque nouvelle mise à jour majeure.

Cependant, ce qui manque actuellement, c’est la prise en charge des widgets tiers, car seuls les widgets des applications propres à Microsoft sont actuellement disponibles sur Windows 11.

Cependant, Microsoft vient d’annoncer que WinAppSDK 1.2 Preview 2 est livré avec la prise en charge des widgets tiers, de sorte que les développeurs peuvent commencer à travailler sur leurs propres widgets sur Windows 11.

« Les développeurs disposant d’applications Win32 packagées pourront créer et tester localement des widgets tiers si leur machine est exécutée en mode développeur sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs. Les développeurs devront également utiliser la dernière version Insider Preview du canal Dev pour obtenir la mise à jour nécessaire pour le tableau des widgets (version 521.20060.1205.0 ou supérieure). Pour plus d’informations sur les widgets, y compris les prérequis, veuillez consulter les documents Widget Design Docs et Widget Dev Docs », explique la société.

Microsoft explique que deux limitations affectent actuellement les développeurs qui souhaitent créer des widgets tiers pour Windows 11.

Quelques limitations

La première concerne la prise en charge des widgets PWA tiers, car la société indique que cette fonctionnalité fera partie d’une future mise à jour de Microsoft Edge.

La deuxième concerne la disponibilité des widgets tiers, car seuls les utilisateurs exécutant des builds Insider dans le canal Dev peuvent les essayer.

« Les widgets tiers ne peuvent être testés localement que sur les dernières builds Insider Preview du canal Dev pour cette version préliminaire. Une fois que WinAppSDK 1.2 GA sera disponible, les utilisateurs des versions publiées de Windows 11 pourront commencer à acquérir des widgets tiers depuis le Microsoft Store pour les versions livrées de leur application », explique le géant des logiciels dans son communiqué.