L’application compagnon de la Pixel Watch est disponible sur le Play Store

Juste avant la grande messe de Google, l’application prévue a été mise en ligne sur le Google Play Store . Avant de cliquer sur l’application, vous remarquerez peut-être une icône nouvellement dévoilée, analogue aux modèles d’icônes à quatre couleurs de la société. Après avoir cliqué sur l’application, vous verrez des captures d’écran de pages pour la configuration de la montre, les paramètres, les notifications, la gestion des tuiles et la personnalisation des couleurs dans le style Material You.

