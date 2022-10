Les principales annonces de l’événement Pixel 7 de Google

Google vient de conclure son grand événement d’automne, où elle a montré son Pixel 7, Pixel 7 Pro, et la Pixel Watch. La société a également donné plus de détails sur sa future tablette Pixel qui sera disponible en 2023.

Tout compte fait, il n’y a pas eu beaucoup de surprises cette année puisque Google a déjà dévoilé son propre matériel lors de la Google I/O, mais c’était génial de voir ces appareils de près et d’obtenir des prix fermes, des dates de sortie, et plus encore.

Au cas où vous auriez manqué l’événement, j’ai rédigé cet article qui vous informera de toutes les annonces majeures qui ont eu lieu.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro, comme un air connu

Après des mois de teasing sur le matériel du smartphone, les deux Pixel 7 sont disponibles en précommande dès maintenant. Ils seront dans vos mains dès le jeudi 13 octobre. Le Pixel 7 commence à 649 euros — tout comme le Pixel 6 — bien que son écran OLED soit juste un poil plus petit, passant de 6,4 pouces à 6,3 pouces. Vous bénéficiez toujours de la même fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il présente quelques améliorations notables, notamment le passage au processeur Tensor G2, un ensemble de couleurs raffinées, jusqu’à trois jours d’autonomie en mode Ultra Économiseur de Baterie, et une meilleure caméra frontale de 10,8 mégapixels. Bien que les composants de la caméra soient analogues au modèle de dernière génération, Google vante certaines fonctionnalités exclusives au Pixel 7, comme la vidéo 4K à 60 fps sur chaque objectif et « Flou cinématique », l’une de ses nouvelles fonctionnalités qui ajoutent de la profondeur de champ à vos vidéos.

Le Pixel 7 Pro est le véritable téléphone phare de Google, comme l’était le Pixel 6 Pro en 2021. Il coûtera 899 euros. Il dispose d’un écran Quad HD plus grand, doté d’une couche LTPO qui lui permet d’ajuster son taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz pour plus d’efficacité. L’écran semble être un élément important, mais l’un des autres points forts ici (et probablement la principale raison de l’écart de prix entre les deux modèles) est les caméras. La caméra ultra-large a élargi son champ de vision, et le téléobjectif de 48 mégapixels a un Super Res Zoom légèrement boosté (de 20x à 30x) et une autre étape de zoom optique, passant de 4x dans le Pixel 6 Pro à 5x dans le téléphone plus récent. Comme le Pixel 7, Google vante la 4K à 60 fps dans toutes ses nouvelles caméras.

Enfin la première smartwatch de Google, la Pixel Watch

Il y a très peu de choses qui n’ont pas fait l’objet de fuites ou de rumeurs à propos de la Pixel Watch de Google, mais tout est enfin révélé au grand jour. La Pixel Watch commence à 379 euros pour la version Bluetooth et GPS, tandis que la version LTE coûte 50 euros de plus.

La Pixel Watch est disponible en une seule taille : un boîtier de 41 mm. Le modèle par défaut prend en charge le Bluetooth 5.0, le NFC pour les paiements sans contact Google Wallet et le Wi-Fi. En ce qui concerne la prise en charge du GPS, elle fonctionne avec les satellites GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo. Le dôme en verre d’apparence incroyablement fragile qui recouvre le haut de la Pixel Watch est en Gorilla Glass 5, et il recouvre un écran OLED qui, selon Google, peut atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits. Il prend également en charge un affichage toujours actif.

Cette smartwatch est équipée d’une puce Exynos 9110 de Samsung, avec le coprocesseur Cortex M33. Elle fonctionne sous Wear OS 3.5 et offre 32 Go de mémoire flash eMMC et 2 Go de SDRAM. Il reste donc à voir si la Pixel Watch est plus rapide que les autres montres Wear OS. Je dois l’admettre : les spécifications ne semblent pas impressionnantes, mais le design est une autre histoire. J’adore son look.

La Pixel Watch dispose également d’une intégration profonde de Fitbit, y compris la capacité de suivre votre fréquence cardiaque une fois par seconde.

La Pixel Tablet se dote d’un socle de recharge sans fil

La société a d’abord teasé l’existence d’une tablette Pixel lors de la Google I/O, et maintenant, des mois plus tard, elle a offert beaucoup plus de détails. Elle sera disponible en deux coloris, dont un blanc cassé et un vert olive. Vous pourrez acheter un socle de chargement pour haut-parleur qui transforme l’expérience en un Google Nest Hub de nouvelle génération. La tablette a des broches à l’arrière qui se fixent magnétiquement au dock.

La Pixel Tablet inclura le processeur Tensor G2, le même que celui qui se trouve dans le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. La société vante le fait que ce gadget sera utile pour des choses comme les appels vidéo, l’édition de photos, ou simplement pour interagir avec Google Assistant.

La société a montré une partie du travail qu’elle a effectué pour affiner l’interface utilisateur de sa tablette, notamment en portant sa conception Material You dans Android 12 et Android 13 sur un écran plus grand. Son interface utilisateur s’adaptera à une disposition plus proche de celle du Nest Hub lorsqu’elle sera attachée au dock de charge.

Google a une nouvelle fois confirmé son arrivée en 2023.

Une impressionnante fonctionnalité d’accessibilité à la caméra frontale

Google s’est associé à Molly Burke, une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et conférencière motivante qui est aveugle, pour présenter une fonction d’accessibilité appelée Guided Frame qui permet au Pixel 7 de fournir un retour vocal à la volée en mode selfie. Il met automatiquement l’utilisateur au point, en le guidant pour trouver l’angle idéal. Il confirmera vocalement qu’il est prêt pour le selfie, puis effectuera un compte à rebours audible.

La société a confirmé que cette fonctionnalité nécessite un processeur Tensor G2, donc les propriétaires de Pixel 6 ne l’obtiendront pas, à moins que Google ne trouve un moyen de porter la fonctionnalité sur des puces plus anciennes.