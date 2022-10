Google lance le Pixel 7 Pro à partir de 899 euros, le must-have Android

Un an après que Google ait rebooté son effort de smartphone, nous avons son successeur. C’est le Pixel 7 Pro, le smartphone phare de la société, et bien qu’il ressemble au Pixel 6 Pro, il apporte un certain nombre de raffinements, et tout cela à peu près au même prix.

Le Pixel 7 Pro a tout : un grand écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une grande batterie de 5 000 mAh à l’intérieur, une caméra haut de gamme ainsi que la nouvelle puce Tensor G2 de Google qui met en évidence les puissantes capacités d’IA et d’apprentissage automatique pour lesquelles Google est connu.

Alors… devez-vous l’acheter ? Et Google a-t-il corrigé les quelques bugs gênants de la génération précédente ? C’est ce que nous allons découvrir !

Les nouveautés :

Amélioration des caméras, zoom plus long

Puce Tensor G2 plus rapide

Conception plus durable avec l’acier inoxydable

Flou cinématographique pour les vidéos

Pixel 7 & Pixel 7 Pro : spécifications

Spécifications Pixel 7 Pro Pixel 7 Taille et poids 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 g 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, 197 g Écran 6.7 pouces pOLED, 1440 p, 120 Hz 6.3 pouces gOLED, 1080 p, 90 Hz Processeur Tensor G2 Tensor G2 RAM 12 Go LPDDR5X RAM 8 Go LPDDR5X RAM Stockage 128 Go, 256 Go et 512 Go UFS 3,112 8 Go et 256 Go UFS 3.1 Logiciel Android 13 Android 13 Caméras Caméra principale de 50 mégapixels f/1,85

Caméra ultra-large de 12 mégapixels f/2,2

Caméra téléobjectif de 48 mégapixels 4.8X f/3,5

Caméra frontale de 10,8 mégapixels Caméra principale de 50 mégapixels f/1,85

Caméra ultra-large de 12 mégapixels f/2,2

Caméra frontale de 10,8 mégapixels Batterie 5 000 mAh 4 355 mAh Charge Charge rapide 30W — jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Chargement rapide sans fil Charge rapide 30W — jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Chargement rapide sans fil Prix À partir de 899 euros À partir de 649 euros

Un design connu, mais un chouette coloris

Avec un noir de verre et cette barre de caméra signature à l’arrière, le nouveau Pixel 7 Pro ressemble beaucoup à son prédécesseur, la principale différence étant la façon dont le système de caméra est maintenant visiblement séparé en deux sections.

Fait intéressant, le Pixel 7 Pro utilise de l’acier inoxydable pour le châssis, un matériau plus premium par rapport à l’aluminium couramment utilisé dans l’industrie — notamment dans le Pixel 7.

Pour les couleurs, Google lance le smartphone avec trois options de couleurs : une couleur noire classique (Noir Volcanique) ainsi qu’une option de couleur blanche (Neige), et cette nouvelle couleur avec une barre de caméra dorée, Vert Sauge. Cette dernière a réellement un look accrocheur ! Pour tout le reste, les dimensions et le poids du Pixel 7 Pro n’ont pas changé par rapport à son prédécesseur, donc c’est toujours un smartphone assez grand et encombrant – 162,9 x 76,6 x 8,9 mm et un poids de 212 g.

Équipé d’un grand écran pOLED de 6,7 pouces, le Pixel 7 Pro offre beaucoup de surface réelle pour que vos yeux se régalent. Il a également une résolution de 1440 p, plus que votre écran 1080p traditionnel, donc tout est extra net. Bien sûr, vous avez également un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz pour un défilement extrêmement fluide.

Google utilise un verre Gorilla Glass 7 pour la protection de l’écran, le dernier cri en la matière, et l’écran peut devenir très lumineux, atteignant un maximum de 1 500 nits.

En termes de biométrie, vous avez toujours un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, de type optique. C’était mon plus grand reproche à l’encontre de la précédente génération de Pixel et j’espère que celui-ci est plus rapide. Cependant, vous avez maintenant aussi la reconnaissance faciale, une fonctionnalité qui manquait sur le modèle de l’année dernière. Le Pixel 7 Pro utilise une reconnaissance faciale basée sur l’image, ce qui n’est pas aussi sûr que les modèles 3D que les iPhone utilisent, mais c’est toujours une fonctionnalité bienvenue.

La photo, toujours au cœur du modèle Pro

Le Pixel 7 Pro dispose d’un système de triple caméra à l’arrière, composé des éléments suivants :

Capteur photo principal de 50 mégapixels à ouverture f/1,85

Capteur photo ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2,2

Capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom 4,8 x, à ouverture f/3,5

Le capteur de 50 mégapixels de la caméra principale semble inchangé par rapport à la précédente génération, et il en va de même pour le capteur photo ultra-large. Cependant, la caméra zoom périscope va maintenant un peu plus loin : elle a un zoom 4,8 x contre 4x sur le prédécesseur, et avec l’aide du zoom numérique, ou Super Res Zoom dans le langage de Google, elle peut atteindre des niveaux de zoom 30x.

Comme toujours avec Google, le logiciel est roi et vous avez un couple de fonctionnalités de caméra uniques spécifiques aux smartphones Pixel. La première est la Gomme magique, qui a apparemment été amélioré et est encore meilleur pour supprimer les objets indésirables de vos clichés. Macro Focus est une autre fonctionnalité intéressante qui vous permet d’obtenir des photos macro en gros plan avec une qualité améliorée.

Ensuite, nous avons une toute nouvelle fonction vidéo appelée Flou Cinématique, qui… floute l’arrière-plan dans les vidéos en laissant le sujet se démarquer, un peu comme le Cinematic Mode d’Apple. Google est en train de rattraper son retard avec cette fonctionnalité, et j’ai réellement hâte de la tester.

Une nouvelle puce sous le capot

La puce Tensor originale de Google dans le Pixel 6 a été un moment décisif pour l’entreprise. C’était sa première puce mobile, et bien qu’elle n’était pas tout à fait aussi rapide que les puces phares là-bas en termes de performances CPU, elle présente une production stellaire d’apprentissage automatique (ML), qui semblait faite sur mesure pour un Pixel.

Le nouveau Tensor G2 est une amélioration progressive plutôt qu’une refonte radicale de la première puce. Ce nouveau processeur dispose de deux cœurs Arm Cortex-X1 très puissants, couplés à deux cœurs A76, et enfin quatre cœurs A55 efficaces. Il affiche une amélioration de 10 % des performances multi-cœurs par rapport à la génération précédente, ce qui est un bon coup de pouce. Et, cela s’explique par le procédé de fabrication en 4 nm plus efficace utilisé pour la fabrication de la puce, ainsi que par le cluster X1 et les cœurs A76 plus rapides.

Pour les jeux, le Tensor G2 est associé à un GPU Mali-G710, qui serait 20 % plus rapide et 20 % plus économe en énergie que le GPU de la précédente génération. Nous avons également 12 Go de la toute dernière RAM de type LPDDR5X.

L’une des meilleures choses à propos de l’achat d’un Pixel est la version Android propre que vous obtenez, faite de la façon dont Google lui-même l’a envisagée. Cette version Pixel-ifiée d’Android est aussi incroyablement fluide, et toutes les animations semblent très bien faites. Mais le grand avantage est juste les mises à jour logicielles. Le Pixel 7 Pro, comme les autres Pixel, reçoit les futures mises à jour dès le premier jour, alors que les autres appareils Android doivent généralement attendre quelques mois pour recevoir une mise à jour.

Une plus grosse batterie

Une batterie de 5 000 mAh est une excellente nouvelle ! Le Pixel n’est pas tout à fait aussi efficace que les iPhone en ce qui concerne la consommation de la batterie, mais cette batterie plus grande devrait permettre une meilleure autonomie par rapport à son prédécesseur. Bien sûr, vous pouvez activer le mode Ultra Économiseur de Baterie de Google qui promet jusqu’à 72 heures d’utilisation, mais cela limiterait les capacités du smartphone.

Pour recharger le smartphone, vous allez disposer des vitesses de charge allant jusqu’à 30 W, et une recharge sans fil.

Au final, Google est entré dans la cour des grands et le Pixel 7 Pro est un téléphone digne de sa place dans l’élite des smartphones.

Disponibilité et prix