Comment précommander les Google Pixel 7 et 7 Pro dès maintenant ?

L’événement d’octobre de Google nous a apporté un certain nombre d’étonnants nouveaux appareils Pixel, mais la tête d’affiche était le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Ces deux nouveaux smartphones phares représentent le summum de la maîtrise matérielle et logicielle de Google, et sont accompagnés d’un grand nombre de mises à niveau et de retouches.

Ils arrivent également sur le marché à un prix raisonnable, avec le Pixel 7 à partir de 649 euros et le Pixel 7 Pro haut de gamme à partir de 899 euros. Bien qu’ils ne soient pas vraiment des smartphones abordables, ces deux smartphones rivalisent avec les meilleures offres d’Apple et de Samsung, à un prix beaucoup plus bas.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont susceptibles d’être deux des plus gros smartphones du moment, mais ils ne sont pas encore prêts à être achetés. Leur date de sortie est le 13 octobre, et la meilleure façon de vous assurer d’obtenir votre nouveau smartphone Pixel le jour du lancement est de le précommander. Comment précommander le téléphone Pixel 7 de votre choix ? Il existe une série d’options, y compris les bonus de reprise et les cadeaux de précommande que vous obtenez avec votre commande.

Comment précommander sur le Google Store ?

Google est — surprise surprise — l’un des meilleurs endroits pour passer votre précommande. La précommande sur Google vous donne accès à un certain nombre de couleurs exclusives. Mais surtout, vous bénéficierez d’une bonne quantité de bonus de précommande.

Les précommandes vous permettront d’obtenir gratuitement les nouveaux Pixel Buds Pro pour l’achat du Pixel 7, tandis que ceux qui lâchent 899 euros sur le Pixel 7 Pro auront le choix entre la Pixel Watch et les Pixel Buds Pro. Les précommandes du Pixel 7 vous permettront d’obtenir une réduction (219 euros) sur la Pixel Watch au lieu des Buds, si vous préférez.

Ce sont des offres incroyables qui font que Google est difficile à refuser pour les précommandes.

Précommander le Pixel 7

Précommander le Pixel 7 Pro

Comment précommander sur Amazon ?

Pour ceux qui préfèrent passer par Amazon, savez que vous allez retrouver le Pixel 7 en précommande sur Amazon. Vous allez également être en capacité de profiter des offres de Google ! Pour ce faire, rendez vous sur ce lien pour recevoir un ensemble de Pixel Buds Pro après avoir commandé le Pixel 7 entre le 6 et le 17 octobre 2022.

Comment précommander chez Orange ?

Vous êtes à la recherche d’un éventail d’offres intéressantes ? Orange a probablement une bonne quantité de choix pour vous. Tout d’abord, si vous optez pour un forfait de 220 Go 5G (49,99 euros par mois) vous allez profiter d’un Pixel 7 Pro à 269 euros ou 69 euros pour le Pixel 7. Ce sont des offres extrêmement alléchantes, et elles font de Orange un choix très tentant, surtout si vous n’avez rien à échanger ou si vous avez besoin d’une nouvelle offre mobile.

Du 6 octobre au 17 octobre 2022, pour l’achat de votre smartphone Pixel 7 (en pré-commande du 6 octobre au 12 octobre inclus, sous réserve de disponibilité). Google vous offre les écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro, et pour l’achat de votre smartphone Pixel 7 Pro (en pré-commande du 6 octobre au 12 octobre inclus, sous réserve de disponibilité), Google vous offre la montre connectée Pixel Watch version Wi-Fi.

Précommander le Pixel 7 chez Orange

Précommander le Pixel 7 Pro chez Orange