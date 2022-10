Google lance le Pixel 7 à partir de 649 euros avec une belle surprise en précommande

L’année dernière, Google a rétabli son engagement dans le marché premium avec la sortie de la série Pixel 6, un duo de smartphones qui, dès le départ, a mis l’accent sur les fonctionnalités logicielles et l’expérience utilisateur globale au lieu de s’appuyer purement sur les spécifications phares. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été généralement bien reçus, malgré de multiples rapports de bugs et de problèmes qui ont agi comme la pommade proverbiale dans la soupe.

Avec la série Pixel 7 qui devrait offrir principalement le même matériel, mais des logiciels mis à jour et de nouvelles fonctionnalités, le Pixel 7 sera essentiellement une version légèrement mise à jour du Pixel 6 qui, heureusement, coûtera le même prix au lancement, mais légèrement plus compact, ce qui sera un changement bienvenu pour ceux qui veulent un appareil plus maniable.

Bien qu’il puisse ne pas être une machine de guerre du tout, le Pixel 7 de Google agira comme une juxtaposition marquante à l’iPhone 14, qui n’a pas non plus marqué une quantité excitante d’améliorations et de mises à niveau par rapport à la précédente génération de l’iPhone 13.

Les nouveautés de l’appareil

Design rafraîchi

Un écran plus petit

Puce Tensor 2

Nouvelles fonctions de la caméra

Batterie plus grande

Nouvel économiseur de batterie extrême

Caractéristiques techniques

Alors, en quoi le Pixel 7 diffère-t-il du Pixel 6 ? Vérifions-le en comparant les spécifications du Pixel 7 à celles du modèle précédent :

Spécifications Google Pixel 7 Google Pixel 6 Taille et Poids 155.6 x 73,1 x 8,7 mm/197 g 158.6 x 74,8 x 8,9 mm/207 g Écran 6.3 pouces, 1080 p, 90 Hz OLED, plat 6.4 pouces, 1080 p, 90 Hz OLED, plat Processeur Tensor G2 Tensor G1 RAM 8 Go 8 Go Stockage 128 Go/256 Go, pas extensible 128 Go/256 Go Logiciel Android 13 Android 12/13 Caméras Capteur principal 50 mégapixels, f/1,85

Capteur ultra-large 12 mégapixels, f/2,2

Caméra frontale 10.8 mégapixels Capteur principal 50 mégapixels, f/1,85

Capteur ultra-large 12 mégapixels, f/2,2

Caméra frontale 8 mégapixels Batterie 4 355 mAh 4 614 mAh Charge 30W en filaire, 21 W sans fil 30W en filaire, 21 W sans fil Prix 649 euros (128 Go), 749 euros (256 Go) 649 euros (128 Go), 749 euros (256 Go)

En dehors du Pixel 7, Google a un autre Pixel dans la gamme, le Pixel 7 Pro, qui se différencie avec une caméra supplémentaire, un écran et une batterie plus grands, ainsi qu’une foule de fonctionnalités logicielles exclusives. En dehors de cela, il a le même ADN que le Pixel 7.

Un design connu, mais toujours alléchant

S’appuyant sur la conception établie par la série Pixel 6, Google met subtilement à jour les looks du Pixel 7. Tout se fait d’une manière élégante, et rend le Pixel 7 beaucoup mieux. Fini le design bicolore de la série Pixel 6, qui avait les parties inférieure et supérieure de l’arrière (celle divisée par la bande de la caméra) dans deux teintes de couleur légèrement différentes.

Le nouveau Pixel 7 utilise plutôt une seule teinte pour sa coque arrière en verre, complétée par une barre de caméra en aluminium poli dans une couleur complémentaire. La barre de la caméra n’est plus entièrement noire, mais brillante et montre les découpes de la caméra que Google a précédemment essayé de cacher. En parlant de couleurs, les couleurs du Pixel 7 Sony le Noir, Blanc, et une version crème/or qui ressemble à une couleur champagne.

Un autre changement relativement petit, mais important est la taille globale du Pixel 7. Le petit smartphone sera juste un peu plus étroit, plus mince et plus court que le Pixel 6. Cela en fait certainement un smartphone plus compact.

Encore une fois, Google gratifie le Pixel 7 d’une protection IP68, offrant ainsi une résistance à l’eau et à la poussière, mais il manque également une prise audio de 3,5 mm ou un emplacement pour carte micro-SD pour un peu de mémoire supplémentaire.

Au sujet de la biométrie, Google réutilise le capteur d’empreintes digitales sous l’écran qui était utilisé sur le Pixel 6. En outre, nous disposons d’un déverrouillage du visage en 3D, qui pourrait être beaucoup plus sûr que l’image 2D traditionnelle, d’une manière analogue à Face ID d’Apple.

En raison de la taille globale plus petite du Pixel 7, son écran est également devenu légèrement plus petit qu’auparavant. En effet, en baisse par rapport à l’écran de 6,4 pouces sur l’ancien appareil, le Pixel 7 arrive avec un écran de 6,3 pouces, ce qui l’aiderait sûrement à atteindre une taille plus gérable.

En dehors de ce petit (et bienvenu) changement dans la taille globale, le reste des spécifications de l’écran du Pixel 7 reste essentiellement inchangé. En tant que tel, le prochain petit smartphone de Google est toujours livré avec un écran OLED plat de 90 Hz.

Un smartphone à double caméra

Eh bien, peu de choses ont également changé pour la caméra. De la même manière que la série Pixel 6, le Pixel 7 s’appuie sur une configuration à double caméra, composée d’un capteur de caméra principale de 50 mégapixels de 1/1,3 pouce avec une ouverture f/1,85 (une mise à niveau toujours aussi légère par rapport au f/1,9 du Pixel 6) et une caméra ultra-large de 12 mégapixels qui a une ouverture f/2,2. Cependant, à l’avant, nous avons droit à une caméra frontale de 10,8 mégapixels, une amélioration par rapport à celle de 8 mégapixels sur le Pixel 6.

Malgré la réutilisation des mêmes composants, la caméra du Pixel 7 est annoncée comme une bête beaucoup plus puissante. Bien qu’il faudra réellement prendre en main le smartphone pour en avoir la certitude, Google pourrait effectivement tirer une qualité d’image encore meilleure du même matériel. Après tout, Big G a toujours proposé des algorithmes et des logiciels de caméra exceptionnels qui lui permettent de faire jeu égal avec la concurrence (et souvent de la devancer).

Et étant donné la seconde itération de la puce Tensor, qui met encore plus l’accent sur l’IA et l’apprentissage automatique, il est parfaitement logique de s’attendre à ce que le Pixel 7 utilise pleinement cette prouesse informatique.

Des fonctionnalités telles que la Gomme magique, Action Pan, Exposition longue et Vision nocturne sont rejointes par Cinematic Blur, qui émule le look cinématographique sortant d’une caméra de cinéma, et peut-être plus.

Performances et benchmarks : la même chose, mais en mieux !

Donc, le Pixel 7 dispose du chipset maison Tensor G2. La première génération de la puce a fait ses débuts aux côtés du Pixel 6 en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ce qui devait compenser son manque de performances brutes par rapport à ses plus proches rivaux Qualcomm, Exynoss et Apple.

Le Tensor G2 utilise deux cœurs ARM Cortex-X1 de performance, puis deux cœurs Cortex-A76 de milieu de gamme, et quatre cœurs Cortex-A55 d’efficacité. Le Pixel 7 Pro a obtenu un score multicœur supérieur de 10 % à celui du Pixel 6 Pro dans la populaire application de benchmarking Geekbench, ce qui suggère une légère amélioration des performances. C’est plus que bienvenu, tant que l’efficacité globale ne souffre pas beaucoup.

Du neuf sur Android

Évidemment, le Pixel 7 arrive avec la dernière saveur d’Android — Android 13. Celle-ci s’accompagne d’améliorations visuelles qui renforcent la conception Material You, d’icônes thématiques, d’une prise en charge d’applications multilingues, d’un éditeur de presse-papiers, d’un son spatial dynamique, de davantage d’options de confidentialité et de sécurité, et plus encore.

En termes de support logiciel, nous aurons quatre ans de mises à jour logicielles majeures et de correctifs de sécurité pour honorer le Pixel 7, ce qui devrait généralement esquisser la durée de vie d’un appareil Pixel.

Une fonction de batterie extrême

Donc, avec un Pixel 7 plus petit, il est naturel de s’attendre à ce que la batterie à l’intérieur soit également plus petite. Eh bien, on retrouve une batterie d’une capacité de 4 355 mAh, légèrement plus petite que celle de 4 614 mAh à l’intérieur du Pixel 6. En ce qui concerne la charge, la charge filaire rapide de 30 W est ce que le Pixel 7 va offrir, ainsi que la charge sans fil.

Une fonction de batterie appelée Ultra Économiseur de Baterie permet aux utilisateurs du Pixel 7 de profiter d’une autonomie de 72 heures sur leurs appareils, bien que la fonctionnalité est sévèrement limitée, avec seulement une poignée d’applications disponibles dans ce mode.

Disponibilité et prix

Le Google Pixel 7 est disponible à partir de 649 euros pour le modèle de 128 Go, dans les coloris Neige, Noir Volcanique et Vert Citron. Le modèle de 256 Go vous coûtera 749 euros. Les précommandes sont disponibles dès le 6 octobre 2022 notamment chez Fnac Darty, Boulanger, Amazon, CDiscount, Orange, SFR, BYTEL.

Des offres exclusives accompagnent les précommandes :