Google présente un socle de charge sans fil qui transforme la Pixel Tablet en écran connecté

Si vous avez suivi les ambitions matérielles de Google, vous savez que la société travaille sur sa toute première tablette, qui devrait être lancée l’année prochaine. Eh bien, lors de l’événement de lancement de matériel d’hier, Google a non seulement présenté sa série phare Pixel 7 et la Pixel Watch, mais a également partagé plus de détails sur la tablette Pixel.

Maintenant, la première et la plus importante chose que Google a confirmée au sujet de la Pixel Tablet est l’utilité des broches de POGO à l’arrière. Oui, les rumeurs sont vraies. Avec le lancement d’un nouveau dock de haut-parleurs de charge, vous serez en mesure de fixer magnétiquement la tablette Pixel sur le dessus pour l’utiliser comme un écran connecté dans votre maison.

« Le dock maintient votre appareil chargé, rend votre tablette utile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et débloque un tout nouvel ensemble d’expériences dans la maison » mentionne Google dans son article de blog officiel. La Pixel Tablet et son dock sont une version réimaginée du Google Nest Hub. Il vous permettra d’accéder à Google Assistant en mains libres lorsqu’il est connecté, de contrôler votre maison connectée ou d’afficher vos souvenirs dans Google Photos.

Il n’y a aucun mot sur la sortie audio du dock de haut-parleur, mais il devrait être assez fort pour une expérience « améliorée », selon Google. En ce qui concerne les entrailles, nous avons maintenant appris que la tablette Pixel sera également alimentée par la dernière puce Google Tensor G2 — la même que la série Pixel 7. Le processeur Google Tensor G2 est conçu pour le traitement de l’IA sur l’appareil, et Google affirme qu’il entrera en jeu pour améliorer la reconnaissance vocale, les appels vidéo et l’édition de photos, entre autres choses.

De plus, Google ajoute que sa tablette « est conçue pour passer de manière transparente d’un élément délicieux de votre maison à un appareil de divertissement que vous pouvez emmener partout — ce qui en fait l’une des tablettes les plus polyvalentes et adaptables à ce jour ».

Tablets are at home 80% of the day—so we set out to reimagine what a tablet can be.#GooglePixelTablet + Charging Speaker Dock coming 2023¹ ✨ 🎵 Enhanced audio

🗣️ Hands-free help w/ #GoogleAssistant²

🖼️ Dock photo display

🔋 Always ready#MadeByGoogle ¹,²See video for info pic.twitter.com/J3nScV0Evm — Made By Google (@madebygoogle) October 6, 2022

Un châssis en aluminium 100 % recyclé

Google a également révélé que la Pixel Tablet aura un châssis en aluminium 100 % recyclé qui est recouvert d’un nouveau « revêtement nanocéramique » destiné à ressembler à la porcelaine. Elle a une finition mate et ne devrait pas être glissante à tenir.

En outre, certaines variantes de couleur auront des rebords blancs, tandis que d’autres viendront avec des rebords noirs (ouf !) à l’avant. La tablette comprendra une seule caméra arrière et avant, ainsi qu’un bouton d’alimentation doté d’un capteur d’empreintes digitales.

Depuis un an environ, la société s’efforce également d’apporter des optimisations pour les tablettes à sa propre suite d’applications Android, afin de mieux tirer parti des grands écrans et de la prise en charge de la saisie au stylet (bien que l’on ne sache pas encore si la tablette Pixel prendra en charge un stylet actif). L’entreprise encourage également les développeurs d’applications tiers à faire de même. Ce n’est pas quelque chose qui entrera exclusivement en jeu avec la propre tablette de Google, mais c’est toujours une bonne nouvelle après des années où les tablettes ont été traitées comme des citoyens de seconde classe dans l’écosystème Android.

L’année prochaine, nous en saurons plus sur la Google Pixel Tablet, ses caractéristiques et ses utilisations autour de votre maison en tant qu’écran connecté.