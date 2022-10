Apple est tenu de fabriquer un iPhone USB-C d’ici 2024

Après de nombreuses années de débats, le Parlement européen a finalement annoncé un accord provisoire établissant une norme de charge unique pour les appareils électroniques. Cette nouvelle loi vise à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs. Charger des appareils avec une norme USB-C commune apporte de nombreuses améliorations, non seulement au niveau de la vitesse de charge, mais aussi de nombreux autres avantages.

Selon les nouvelles règles, les consommateurs pourront utiliser un seul câble USB-C pour charger tous leurs appareils, y compris les « appareils électroniques portables de petite et moyenne taille ». La liste comprend : « Les téléphones portables, les tablettes, les liseuses électroniques, les écouteurs, les appareils photo numériques, les casques et écouteurs, les consoles de jeux vidéo portables et les enceintes portables rechargeables par un câble filaire devront être équipés d’un port USB Type-C ». Les ordinateurs portables devront également se conformer à la nouvelle réglementation 40 mois après l’entrée en vigueur de la loi. La loi deviendra obligatoire pour tous les fabricants des catégories présentées ci-dessus d’ici l’automne 2024.

La nouvelle loi permettra également aux consommateurs d’économiser plus de 250 millions d’euros par an sur l’achat de chargeurs inutiles, puisque les utilisateurs pourront dépenser une somme unique pour acheter un chargeur rapide qui devrait — en théorie — prendre en charge tous leurs appareils pendant de nombreuses années. La suppression des chargeurs groupés contribuera également à réduire les 11 000 tonnes de déchets électroniques estimés sur le marché.

Le communiqué de presse mentionne également que les technologies de recharge sans fil sont également susceptibles d’être régies par de nouvelles lois futures. « La Commission européenne sera habilitée à élaborer des actes dits délégués, sur l’interopérabilité des solutions de charge ».

À partir de 2022, la plupart des fabricants ont déjà effectué la transition vers l’USB-C, ne laissant qu’Apple comme intrus. Apple utilise toujours le port Lightning sur ses iPhone, les iPad d’entrée de gamme, et presque tous les périphériques, accessoires et dispositifs portables, y compris les AirPods et les produits Magic. Les nouvelles règles obligeront Apple à passer à l’USB-C sur tous ses produits si elle veut les vendre dans l’UE.

Comment cela va-t-il affecter le secteur ?

Il est peu probable que nous assistions à des changements significatifs, et la nouvelle norme USB-C ne devrait pas affecter le prix des produits dans aucune des catégories. De nombreux fabricants, si ce n’est tous, sont passés à l’utilisation de ports USB-C sur leurs appareils il y a plusieurs années, et même les fabricants d’ordinateurs portables utilisent ce port. Cependant, la norme ne permet pas toujours aux puissants ordinateurs portables de jeu de recevoir une alimentation de 160W+ à l’aide d’un seul câble, d’où la raison pour laquelle des chargeurs propriétaires sont encore parfois nécessaires pour certains ordinateurs haut de gamme.

Le changement le plus notable que nous verrons est le moment où Apple sortira un iPhone avec un port USB-C, et où la société mettra enfin à jour toute sa gamme de produits avec le port de charge commun. Selon Apple, il y a plus d’un milliard d’iPhone actifs dans le monde, ce qui contribue aux déchets électroniques et oblige les consommateurs à dépenser plus d’argent pour des chargeurs et de nouveaux câbles Lightning. Le port Lightning était innovant et constituait une excellente solution lorsqu’il a été annoncé en 2012 aux côtés de l’iPhone 5, mais il est devenu obsolète en quelques années seulement après que l’USB-C a commencé à décoller et à devenir la nouvelle norme pour tous les appareils.

La nouvelle loi empêchera également des entreprises telles que Nokia d’introduire des appareils d’entrée de gamme avec les ports micro-USB fragiles et dépassés, ce qui facilitera le chargement d’appareils économiques et abordables dans les années à venir.

Tout sur l’USB-C : un seul câble pour tous les dominer

Bien que la nouvelle loi européenne ne s’applique qu’aux pays de l’UE, les récents changements obligeront Apple à passer à la nouvelle norme au niveau mondial. Produire des appareils distincts pour l’Europe et le reste du monde n’a aucun sens pour Apple. Cela entraînerait des coûts inutiles et des étapes supplémentaires dans les processus de fabrication, des retards et une baisse de la marge bénéficiaire d’Apple.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple devrait passer à l’USB-C dans la seconde moitié de 2023, avant la nouvelle règle européenne. La rumeur veut qu’Apple passe également à tous ses périphériques et wearables, notamment le Magic Keyboard, la Magic Mouse, le Magic Trackpad, les AirPods et d’autres accessoires et dispositifs.

Voilà, les amis, il a fallu de nombreuses années, mais nous pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel où nous pourrons enfin utiliser un seul câble pour charger tous nos appareils. La transition prendra encore quelques années, mais nous sommes heureux de voir qu’une telle mesure entre en vigueur, obligeant tout le monde à jouer franc jeu et facilitant la recharge de nos appareils.