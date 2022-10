L’élégant nouveau Nest WiFi Pro 6E de Google arrive pour 219,99 euros

Avant son événement matériel du 6 octobre et après d’innombrables fuites et rumeurs, Google a officiellement annoncé le tout nouveau Nest WiFi Pro avec du Wi-Fi 6E. Ce nouveau routeur puissant coûte 219,99 euros, est proposé en quatre nouvelles couleurs élégantes et sera disponible dès le 27 octobre.

Bien qu’il soit plus cher que le précédent modèle, comme prévu, le Wi-Fi 6E est une amélioration considérable par rapport à l’ancienne génération, et Google propose des options de packs de 2 et 3 avec de fortes réductions de prix.

Le tout nouveau Google Nest Wifi Pro 6E est un système Wi-Fi maillé amélioré capable de fournir d’excellents débits Internet et un signal suffisamment bon pour couvrir une maison de 120 m2 — tandis que le pack de deux permet de couvrir jusqu’à 220 m2. En effet, ceux qui ont des maisons plus grandes peuvent ajouter plusieurs Nest Wifi Pro pour compléter l’installation.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 6E, et pourquoi devriez-vous le mettre à niveau ? Le Wi-Fi 6E peut améliorer considérablement l’expérience de l’Internet sans fil dans votre maison. Le Wi-Fi 6E améliore la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) existante, en offrant des vitesses améliorées, une latence plus faible et de meilleures performances grâce au spectre 6 GHz.

La plus grande différence est que le spectre 6 GHz n’est pas aussi encombré d’appareils, de routeurs et d’autres éléments susceptibles d’interférer avec votre signal et vos performances Wi-Fi. Imaginez que vous conduisez sur une autoroute sur la voie rapide plutôt que dans les rues lentes et encombrées d’une ville. Vous bénéficiez d’un chemin clair et direct vers une connexion Internet fluide et fiable.

Wi-Fi 6E offre des vitesses jusqu’à deux fois plus rapides que Wi-Fi 6, et le nouveau Nest WiFi Pro de Google en tirera pleinement parti. Google affirme que le Nest Wifi Pro est doté d’un logiciel intelligent capable d’analyser en permanence les performances de votre réseau et d’optimiser votre connexion. Il peut même passer à une bande différente pour améliorer les vitesses. Ensuite, un logiciel de priorisation améliore automatiquement les activités à large bande passante, comme les appels vidéo, les jeux ou la navigation en ligne.

Un hub pour Matter

Le nouveau Google Nest WiFi Pro 6E est disponible en quatre couleurs élégantes, bien que seul le modèle Neige soit disponible en France, et il n’a pas d’antennes laides ni de lumières clignotantes. En gros, il se fondra dans votre décor au lieu d’être une plaie pour les yeux.

En outre, Google a confirmé que son nouveau routeur se double d’un routeur de bordure Thread et sera un hub Matter lorsque cette plateforme arrivera enfin. Les acheteurs peuvent facilement tout configurer dans la nouvelle application Google Home améliorée.

Le Nest WiFi Pro coûte 219,99 euros pour un seul appareil, 329,99 euros pour un pack de deux.