Épique ! Elon Musk change d’avis et décide d’acquérir Twitter

Alors que le procès intenté par Twitter à Elon Musk (et les plaintes croisées de Musk) devrait avoir lieu dans moins de deux semaines, l’homme le plus riche du monde (avec une valeur nette de près de 248 milliards de dollars) a opéré un brusque changement à 180 degrés et déclare vouloir poursuivre l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars à 54,20 dollars par action. Musk avait espéré se retirer de l’opération lorsque Twitter n’a pas pu prouver à sa satisfaction que moins de 5 % des utilisateurs de Twitter étaient des bots.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’action Twitter s’est envolée à la Bourse de New York, gagnant 9,46 dollars, soit 22,24 %, pour atteindre 52 dollars. Twitter n’a pas encore accepté le changement d’avis d’Elon et cherche à ajouter des conditions au contrat pour s’assurer que Musk ne se retire pas à nouveau.

Selon le New York Times, Twitter a reçu la lettre du dirigeant de Tesla exprimant son intérêt pour le maintien des conditions de l’accord initial et l’entreprise affirme qu’elle a la ferme intention de mener à bien la transaction.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Musk a déposé un formulaire 13D modifié indiquant qu’il détient 73,12 millions d’actions de Twitter, soit 9,6 % de la société. La valorisation actuelle de ces actions s’élève à plus de 3,8 milliards de dollars. Le 13D déposé par l’équipe d’Elon indique que « la personne déclarante (Musk) a l’intention de procéder à la clôture de la transaction envisagée par l’accord de fusion du 25 avril 2022, selon les termes et sous réserve des conditions qui y sont énoncées et en attendant la réception du produit du financement par emprunt envisagé par cet accord, à condition que la Cour de chancellerie du Delaware entre dans un arrêt immédiat de l’action ».

Elon Musk doit témoigner sous serment lors de deux dépositions prévues jeudi et vendredi à Austin, au Texas. En cherchant une raison pour expliquer la volte-face d’Elon, Ann Lipton, professeur de gouvernance d’entreprise à la Tulane Law School, a déclaré : « Je pense qu’il a reconnu que le litige ne va pas bien de son côté ».

Twitter pourrait demander que la Cour aide à superviser la conclusion de l’accord. L’entreprise pourrait également demander que Musk soit condamné à payer des intérêts journaliers à partir du 13 septembre, date à laquelle les actionnaires de Twitter ont approuvé la transaction. Pour contribuer au paiement de la transaction, Musk a vendu 8,5 milliards de dollars d’actions Tesla en avril. Le mois suivant, il a levé 7 milliards de dollars auprès de divers investisseurs. Morgan Stanley, et d’autres banques d’investissement ont injecté 13 milliards de dollars dans la dette et restent tenues de livrer l’argent jusqu’en avril.

Un rachat avant la fin de l’année ?

Au cas où une partie de l’argent qu’il a aidé à lever auprès des partenaires financiers ne serait pas disponible, Musk a vendu pour 7 milliards de dollars d’actions Tesla en août. Avant de se retirer de l’opération, Elon a déclaré aux investisseurs que d’ici 2025, il pourrait faire passer Twitter à 500 millions d’utilisateurs quotidiens et l’aider à générer 13,2 milliards de dollars de revenus annuels. En juillet dernier, Twitter comptait 238 millions d’utilisateurs quotidiens actifs dans le monde. Pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2022, Twitter a perçu 5,23 milliards de dollars de revenus.

Pendant ce temps, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, n’a pas abordé la tournure inattendue des événements, mais l’avocat général de Twitter, Sean Edgett, a envoyé un e-mail aux employés et a déclaré : « Je continuerai à vous tenir au courant des mises à jour importantes, mais en attendant, je vous remercie de votre patience pendant que nous travaillons sur cette question du point de vue juridique ».

Selon le dernier rapport du Times, l’accord pourrait être conclu dans les semaines à venir.