vivo est le sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

vivo a été nommé smartphone officiel et sponsor titre de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui débutera le 20 novembre. vivo a conclu un accord de sponsoring de 6 ans avec la FIFA, qui a débuté en 2017.

Grâce à sa technologie de pointe en matière de smartphones, la société affirme que ce partenariat l’aidera à se connecter aux fans de football internationaux qui sont aussi passionnés par le beau jeu.

Vivo l’a annoncé cette semaine en même temps que le lancement de son nouveau smartphone pliable, le vivo X Fold+. Il apparaîtra lors des matchs de Qatar 2022, et vivo promet de fournir au personnel de la Coupe du Monde de la FIFA des smartphones phares à la pointe de l’industrie pour mener à bien les préparatifs.

vivo a déclaré qu’il est désormais présent dans plus de 60 pays et régions dans le monde. Et, avec une audience mondiale de 5 milliards attendue pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022 et plus de 400 millions d’utilisateurs actifs de vivo dans le monde, vivo vise une plus grande portée de la marque.

À propos de cette annonce, Spark Ni, vice-président senior et directeur du marketing chez vivo, a déclaré :