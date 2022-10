Microsoft pourrait s’attaquer à l’iMac d’Apple avec le Surface Studio 3

Donc, si Microsoft prépare un nouveau Surface Studio 3, il a beaucoup à faire. Des composants de pointe sans un prix trop élevé ! Alors que le Surface Studio a toujours été destiné aux professionnels de la création, si Apple lui fait concurrence en termes de prix avec l’iMac, plus populaire, alors le Surface Studio ne décollera jamais. Espérons que nous en saurons plus le 12 octobre .

L’ordinateur tout-en-un le plus connu est sans doute l’iMac d’Apple, et Microsoft voulait clairement que ses appareils Surface Studio détrônent la domination d’Apple sur ce marché. Cependant, malgré un accueil critique correct, la gamme Surface Studio n’a pas réussi à s’imposer auprès des consommateurs.