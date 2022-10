Une fuite de la Nintendo Switch Pro révèle une puce NVIDIA

Une autre fuite de la Nintendo Switch Pro révèle comment la prochaine console portable pourrait embarquer une puce NVIDIA sous le capot. Les rumeurs d’une nouvelle puce ont commencé à faire surface, ajoutant à la liste des rumeurs concernant la version Pro de la console portable.

Selon l’article de Tom’s Guide, les rumeurs concernant la Nintendo Switch Pro ont été nombreuses, mais jusqu’à présent, aucune d’entre elles ne s’est « concrétisée. » Cependant, cela n’empêche pas d’autres rumeurs d’arriver concernant la prochaine console portable.

La dernière rumeur provient d’un employé de NVIDIA qui aurait confirmé que le prochain appareil Nintendo Switch Pro utilisera la puce de l’entreprise. Comme beaucoup d’autres fuites, celle-ci provient directement de Reddit.

Dans un subreddit appelé Gaming Leaks and Rumors qui a partagé un e-mail divulgué provenant d’un employé de NVIDIA. L’e-mail semblait avoir donné la confirmation de l’existence de la puce SoC Tegra239. La confirmation présumée a même confirmé que le SoC serait complet avec un CPU à 8 cœurs. Les rumeurs concernant le Tegra239 courent depuis le mois de juin.

Une source Twitter connue sous le nom de kopite7kimi a affirmé que la prochaine Nintendo Switch serait équipée d’un SoC Tegra 234 personnalisé. Cependant, l’affirmation spécifiait qu’elle embarquerait un processeur à 12 cœurs, ce qui n’est pas le cas dans la fuite plus récente.

