Surprise ! Stage Manager de iPadOS 16 sera disponible sur un plus grand nombre d’iPad

Lorsque Apple a publié iPadOS 16 plus tôt cette année, l’une des plus grandes mises à jour qu’il a reçues était l’ajout d’une fonctionnalité appelée Stage Manager. Bien que son nom puisse être légèrement trompeur, cette fonctionnalité a essentiellement donné aux utilisateurs une nouvelle façon d’interagir avec les applications.

En plus de créer une toute nouvelle façon de faire du multitâche, Stage Manager permettra également aux utilisateurs de l’iPad d’exécuter jusqu’à 8 applications actives en même temps sur l’écran. Stage Manager permet notamment de redimensionner les fenêtres d’application, de superposer une fenêtre sur une autre et de renforcer la prise en charge des configurations multi-écrans, jusqu’alors impossibles sur les tablettes d’Apple.

Si les utilisateurs d’iPad du monde entier se sont félicités de ces fonctionnalités, le gros problème de Stage Manager était qu’il ne fonctionnerait que sur les derniers modèles d’iPad équipés de la puce M1 d’Apple. Malheureusement, cela signifiait que Stage Manager était hors de portée de la grande majorité des utilisateurs d’iPad qui s’accrochaient encore à leurs anciennes tablettes, c’est-à-dire celles équipées des puces de séries A d’Apple.

La popularité croissante de Stage Manager a suscité une demande importante de la part d’un sous-ensemble d’utilisateurs d’iPad plus anciens qui souhaitaient qu’Apple intègre Stage Manager à leurs appareils. Cependant, comme la plupart des demandes pour Stage Manager provenaient de personnes possédant des modèles d’iPad de 3e et 4e génération, Apple semble avoir finalement cédé à la pression. Dans la dernière version bêta pour développeurs d’iPadOS 16, Apple a activé la fonction Stage Manager pour une poignée d’anciens modèles d’iPad.

Parmi les anciens modèles d’iPad d’Apple qui ont officiellement reçu le feu vert pour la fonction Stage Manager sur iPadOS 16, on trouve l’iPad Pro 11 pouces (1ère génération et plus récente) et l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et plus récente). Ces modèles d’iPad relativement récents sont équipés des puces A12X Bionic et A12Z Bionic d’Apple. Étant donné que Stage Manager a été initialement conçu pour les iPad alimentés par une puce M1 et fonctionnant sous iOS 16 ou plus, son activation sur du matériel plus ancien s’accompagne de quelques compromis.

Quelques limitations

Alors que l’iPad M1 peut ouvrir simultanément jusqu’à 8 applications en direct sur l’écran, le nombre maximal d’applications simultanées sur les anciens modèles est limité à 4. En outre, les anciens iPad fonctionnant sous iPadOS 16 et au-delà ne seraient pas non plus en mesure d’invoquer Stage Manager lors de l’utilisation des appareils avec des écrans externes. Il est intéressant de noter qu’Apple n’a pas encore activé la prise en charge des écrans externes pour Stage Manager, même sur les iPad M1. Cependant, la société a confirmé que Stage Manager sera activé sur les iPad M1 par une mise à jour logicielle avant la fin de l’année 2022.

Outre l’activation de Stage Manager sur les anciens iPad, la prochaine version d’iPadOS 16 (probablement appelée iPadOS 16.1) pourrait intégrer de nombreuses corrections de bugs. Selon le plan actuel d’Apple, la version bêta publique d’iPadOS 16 devrait parvenir aux clients en octobre. Apple a également confirmé que Stage Manager sera également intégré à macOS Ventura, dont la sortie est également prévue en octobre 2022.