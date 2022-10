Apple lancera iPadOS 16.1 le 24 octobre

Apple a non seulement dévoilé l’iPad de 10e génération, ainsi que les nouveaux modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (2022), mais elle a également fait une grande annonce que les utilisateurs actuels de l’iPad attendaient. Cette année, Apple a séparé la date de sortie de la version pour tablette de son système d’exploitation mobile de la sortie d’iOS 16, et la société vient d’annoncer que la mise à jour iPadOS 16.1 sera déployée à partir du lundi 24 octobre.

Les nouveaux iPad annoncés hier seront livrés avec le dernier logiciel, et il sera disponible en tant que mise à jour pour les iPad de base (5e génération et plus), iPad mini (5e génération et plus), iPad Air (3e génération et plus), et toutes les tablettes iPad Pro.

D’après mon expérience avec les versions previews, l’une des principales raisons de ce retard est l’ajout de Stage Manager, un nouvel ajout pour iPadOS 16.1 qui est censé apporter un multitâche de niveau ordinateur portable. Elle devrait être en mesure de mieux tirer parti des puces M1 (et maintenant, dans les nouvelles tablettes iPad Pro M2) lorsqu’elles sont disponibles, après l’avoir initialement annoncé uniquement pour les tablettes les plus récentes, Apple précise maintenant que la fonctionnalité fonctionnera également sur les iPad plus anciens, bien que sans la prise en charge des écrans externes qui sera ajoutée à la fonctionnalité avec une autre mise à jour prévue plus tard cette année.

La fenêtre en cours d’utilisation étant placée au centre de l’écran, les autres applications ouvertes apparaissent sur la gauche où elles peuvent être rapidement permutées avec la fenêtre active. Dans Stage Manager, les fenêtres peuvent être redimensionnées pour créer des fenêtres superposées.

En dehors de Stage Manager, iPadOS 16.1 ajoutera également de nombreuses nouvelles fonctionnalités partagées avec iOS 16, comme la possibilité de modifier ou d’annuler des textes dans iMessage, et, enfin, ajoute l’application Météo.

Outre iPadOS 16.1, la prochaine version de macOS sera mise à la disposition du grand public le 24 octobre. Les deux mises à jour sont disponibles en version bêta pour les développeurs et les utilisateurs depuis cet été, et une version quasi finale de chaque système d’exploitation devrait être mise à la disposition des testeurs d’ici peu.

La mise à jour macOS a eu un cycle de développement assez typique, avec près d’une douzaine de versions bêta en constante amélioration publiées entre début juin et début octobre. La mise à jour iPadOS a été un peu plus rude, presque exclusivement à cause des nouvelles fonctionnalités multitâches de Stage Manager.