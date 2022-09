Apple a un tas de nouveaux produits à venir, mais ce sera en 2023

by

Apple pourrait avoir beaucoup de choses à nous offrir en 2023, si l’on en croit les dernières rumeurs. Nous pourrions tout voir, d’un MacBook Air 15 pouces à un iMac M3 en passant par un casque VR. Bien que cela soit excitant, cela pourrait signifier que la fin de l’année sera laissée plus vide, sans événement Apple prévu en octobre.

Mark Gurman, de Bloomberg, a publié le rapport sur l’absence apparente d’un événement Apple dans sa lettre d’information hebdomadaire, Power On, au cours du weekend. Gurman est considéré comme une source très précise pour les rapports sur les futurs produits Apple, donc quand il dit qu’il n’y aura pas d’événement Apple le mois prochain, vous pouvez vous y fier.

« L’année prochaine devrait être assez chargée pour Apple ». Gurman a dit dans sa newsletter. « Attendez-vous à un MacBook Air de 15 pouces, un nouvel iMac M3, le Mac Pro, une mise à jour du HomePod, un casque Reality Pro et un iPad plus grand ». Il a également déclaré qu’un appareil combiné Apple TV/HomePod avec une caméra FaceTime intégrée pourrait voir le jour plus tard dans l’année.

Un iMac M3 rafraîchi est particulièrement intéressant pour les observateurs d’Apple. Au début de l’année 2021, l’iMac a fait l’objet d’une refonte complète avec la nouvelle puce M1. Depuis, Apple a remanié les gammes Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air, mais l’iMac est resté en retrait.

Il convient également de noter les nouvelles concernant le très attendu casque AR/VR d’Apple. Il s’agirait d’un casque léger mais très fonctionnel, avec un design enveloppant et des tonnes de caméras pour le suivi des mains. Gurman a précédemment rapporté qu’il s’appellerait Reality One ou Reality Pro. Il était initialement prévu pour octobre de cette année, mais l’analyste d’Apple Ming Chi-Kuo a suggéré que la sortie serait repoussée à 2023, ce qui correspond à ce que Gurman a mentionné.

Un nouveau HomePod est attendu, le casque AR/VR aussi

Le HomePod doit être rafraîchi. Apple a retiré le HomePod original de 2018 et l’a remplacé par le HomePod Mini en 2020. Les audiophiles qui ont aimé le HomePod ont été laissés en plan depuis.

Une mise à jour de l’iPad est également prévue. Selon Gurman, ils seront plus grands que les iPad actuels et les modèles Pro comprendront la puce M2. Nous pourrions assister à une sortie discrète en octobre, sans les projecteurs d’un événement mondial. Gurman a déclaré qu’il n’y avait pas assez d’éléments à publier le mois prochain pour justifier un événement entier, Apple mettra donc à jour son site Web avec les nouveaux iPad et un nouveau MacBook Pro équipé de la puce M2.