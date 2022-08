Apple confirme que iPadOS 16 est retardé parce que la version bêta est un fiasco

Apple a confirmé que la très attendue mise à jour iPadOS 16 est retardée et sera déployée largement plus tard que la cadence habituelle de déploiement des mises à jour majeures de l’OS à la saison automnale. Dans une déclaration partagée avec TechCrunch, Apple indique que la version publique du système d’exploitation de sa tablette passera directement à la build iPadOS 16.1 (au lieu de commencer par une mise à jour stable iPadOS 16) et sera publiée après iOS 16.

Apple ne mentionne pas explicitement pourquoi la mise à jour a été retardée, mais il semble que l’ampleur des changements majeurs et les problèmes bien connus des premières versions bêta soient à blâmer. « C’est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plateforme propre dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour l’iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier », a déclaré Apple dans un communiqué.

La société détaille habituellement les mises à jour de son système d’exploitation lors de son événement WWDC en juin et les publie à l’automne pour coïncider avec l’arrivée de nouveaux dispositifs. Cependant, le cas de iPadOS 16 a été quelque peu délicat avec une tonne de confusion et de problèmes d’optimisation de l’interface utilisateur.

Pour commencer, Apple a pris tout son temps pour expliquer pourquoi Stage Manager — la fonction multitâche phare d’iPadOS 16 — était exclusive aux iPad équipés de la puce M1. Stage Manager est l’un des ajouts les plus intéressants d’iPadOS 16, mais il est limité aux iPad les plus puissants (et les plus chers) du marché.

Mais ce n’est pas tout, car iPadOS 16 a été criblé de problèmes depuis la publication de la première version bêta publique, la deuxième semaine de juillet. Une attention particulière a été portée sur le bug de Stage Manager.

iPadOS 16 ne semble pas prêt pour le prime time

Un rapide coup d’œil sur le propre forum des développeurs d’Apple suggère que iPadOS 16 est également criblé de redémarrages aléatoires et de problèmes spécifiques aux applications. Sur Reddit, les utilisateurs de la version bêta se sont plaints de problèmes tels que le blocage de leur appareil en mode de récupération, le plantage aléatoire de l’interface utilisateur, l’épuisement de la batterie, les problèmes de connexion à un écran externe et les problèmes de miroir d’écran, pour n’en citer que quelques-uns.

Avec un portefeuille de problèmes aussi riche, il est logique qu’Apple veuille retarder la sortie publique finale d’iPadOS 16 pour offrir une expérience fluide. En ce qui concerne les ambitions matérielles, les modèles d’iPad Pro alimentés par la puce M2 seraient dans la ligne de mire pour un lancement à l’automne, aux côtés de l’iPad standard de 10e génération avec une nouvelle conception.

Malgré les potentiels inconvénients, c’est toujours une bonne idée de repousser la sortie d’un OS s’il n’est pas terminé. Apple n’a techniquement pas donné de date réelle pour la sortie d’iPadOS (ou d’iOS, d’ailleurs), mais l’attente est maintenant un peu plus longue.