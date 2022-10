Il est temps de mettre à jour votre iPhone et votre iPad vers iOS 16.1 et iPadOS 16

Apple a lancé iPadOS 16 pour tout le monde. Cette mise à jour logicielle est disponible gratuitement pour les personnes disposant d’un modèle d’iPad compatible et apporte de gros changements à l’application Messages, de nouveaux outils intelligents pour la collaboration, une toute nouvelle photothèque partagée iCloud, un gestionnaire de scène, une application Météo et bien plus encore. En plus de cela, Apple lance également iOS 16.1 pour tous les modèles d’iPhone compatibles, comme l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Dans l’application Messages, les grands changements incluent la possibilité de modifier, d’annuler l’envoi et de marquer des conversations entières comme non lues. Si les deux premières fonctions ne sont pas un must universel, l’identification des conversations comme non lues est une fonctionnalité que beaucoup de gens réclament depuis des années. Parmi les autres nouveautés de Messages, citons SharePlay et la collaboration sur des documents partagés.

Mail a également bénéficié de quelques améliorations importantes, analogues à celles de l’application Messages. Vous pourrez désormais définir un rappel pour revenir plus tard sur certains messages (essentiellement une fonction de répétition) et même annuler l’envoi d’un e-mail, ce qui revient à retarder de 30 secondes l’envoi proprement dit. L’application Mail vous suggérera également de donner suite aux e-mails auxquels vous n’avez pas encore reçu de réponse.

La photothèque partagée iCloud est un tout nouveau moyen de partager des photos en famille. Il s’agit d’une photothèque distincte dans iCloud à laquelle jusqu’à 6 personnes (avec le partage familial) peuvent collaborer, contribuer et tout simplement profiter. Les utilisateurs d’une photothèque partagée iCloud peuvent ajouter des photos et des vidéos provenant de bibliothèques personnelles, commencer le partage en fonction d’une date de début, ou même partager des photos avec certaines personnes. De nouvelles photos peuvent également être ajoutées automatiquement à la photothèque partagée, ce qui facilite encore les choses.

L’une des plus grandes fonctionnalités de iPadOS 16, bien qu’elle n’ait pas été accueillie sans critique par la communauté, est le Stage Manager. Il s’agit d’une nouvelle façon de faire du multitâche sur l’iPad, qui organise automatiquement vos applications et vos fenêtres, ce qui devrait théoriquement permettre de passer rapidement et facilement de l’une à l’autre. Les fenêtres peuvent se chevaucher et avoir des tailles différentes, être glissées et déposées, et la fenêtre de l’application active est affichée de manière proéminente au centre, les autres fenêtres apparaissant sur le côté gauche par ordre de récence.

À l’origine, Apple limitait Stage Manager aux modèles d’iPad équipés d’une puce M1 ou M2, mais elle a fait en sorte que Stage Manager puisse fonctionner sur des modèles d’iPad plus anciens, mais sans prise en charge des écrans externes. Pour cela, vous aurez toujours besoin d’un iPad M1 ou M2.

Cependant, Stage Manager a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la communauté technologique. Pendant les étapes de la bêta d’iPadOS 16, il est apparu comme bogué et plantant constamment. D’autres ne le considèrent pas comme plus utile que Slideover et Split View. Mais comme il s’agit d’une question très subjective, votre avis peut varier.

D’autres nouveautés

Parmi les autres fonctionnalités d’iPadOS 16, citons Freeform, une nouvelle application de productivité qui propose un canevas flexible dans lequel vous pouvez collaborer avec d’autres personnes. Elle aura une prise en charge complète d’Apple Pencil, et les utilisateurs sont en mesure de voir, de partager et d’apporter des modifications en temps réel dans un seul espace sans se soucier des mises en page ou de la taille des pages. Freeform prendra également en charge divers types de fichiers tels que les images, l’audio, les PDF, les documents, les liens Web, et plus encore. Bien que cette fonctionnalité fasse partie de iPadOS 16, elle arrivera dans une future mise à jour, elle n’est donc pas disponible immédiatement.

Bien qu’il s’agisse là des principaux changements apportés à iPadOS 16, il existe également de nombreuses autres fonctionnalités de moindre importance, comme les améliorations apportées à Text en direct et Visual Lookup, une application Météo, etc.

Apple a également lancé iOS 16.1 pour les modèles d’iPhone compatibles, qui apporte la très attendue photothèque partagée iCloud.