Ce qu’il faut attendre de l’événement d’Amazon du 28 septembre

L’événement annuel d’automne d’Amazon sur les appareils et services est tout proche. Il sera diffusé à partir de 18 heures ce mercredi 28 septembre. L’événement est virtuel et uniquement sur invitation, vous pourrez vous rendre sur le BlogNT pour rester au courant de toutes les annonces.

Concernant cet événement, les rumeurs se sont multipliés bien que nous ne sachions pas exactement ce que nous allons voir. Le Amazon Astro et le Ring Always Home Cam étaient dans les cartons avant que l’événement ne les confirme. Quoi qu’il en soit, on peut supposer que vous verrez de nouveaux appareils Echo, et probablement plus de produits des nombreuses filiales d’Amazon comme Ring et Blink.

Attendez-vous à un nouvel Amazon Echo

L’année dernière a vu l’annonce et le lancement ultérieur de le Echo Show 15, mais ce que nous n’avons pas vu, ce sont de nouvelles enceintes connectées. Le Echo de 4e génération a maintenant deux ans, ce qui est à peu près le temps de génération moyen pour Amazon. Le Echo de 3e génération a été lancé en 2018. Chaque nouvelle itération du Echo s’accompagne d’un nouveau modèle Echo Dot, donc si le Echo de 5e génération fait une apparition, il y a fort à parier qu’un nouveau Dot le fera également.

Cette hypothèse est renforcée par une récente demande de la Federal Communications Commisssion (FCC) concernant un nouveau produit Amazon. Il s’agit d’un “récepteur multimédia numérique”. Pour ce qui est de l’apparence ou des caractéristiques, Amazon est remarquablement doué pour garder ce genre d’informations secrètes, mais des conclusions peuvent être tirées sur la base des annonces passées.

Le Echo Dot de 5e génération devrait conserver sa forme sphérique simplement parce que c’est le design le plus populaire en ce moment, tandis que le Echo de 5e génération pourrait ressembler à quelque chose comme le Nest Audio.

Ring Always Home Cam

Le Ring Always Home Cam a capté notre attention et notre imagination lors de l’événement de l’année dernière ; après tout, qui ne veut pas d’un drone de sécurité volant ? Bien que la Ring Always Home Cam soit un produit confirmé, il n’est toujours pas disponible à la vente, sauf sur invitation.

Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles à son sujet depuis lors. Étant donné que le Ring Always Home Cam existe déjà, il n’est pas déraisonnable d’attendre l’annonce d’une disponibilité généralisée – ou peut-être même des améliorations basées sur les commentaires des clients au cours de l’année écoulée.

Amazon Astro

Comme le Ring Always Home Cam, le Amazon Astro était un autre produit expérimental. Amazon le décrit comme un “robot domestique” pour la sécurité de la maison, et je dois admettre qu’il est franchement mignon. Il est également disponible uniquement sur invitation, et à 1 000 dollars, c’est un investissement coûteux pour quelque chose qui est une caméra de sécurité glorifiée.

Il s’agit néanmoins d’un pas dans la bonne direction, et je serais ravis de voir les améliorations apportées à Astro annoncées lors de l’événement de cette année.

Un Echo Show mis à jour

Le Echo Show 10 (3e génération) et le Echo Show 15 sont sortis l’année dernière. Bien que les écrans connectés d’Amazon suivent généralement un calendrier de lancement analogue à celui de leurs enceintes connectées, les écrans apportent également une augmentation significative des fonctionnalités.

Il y a eu des rumeurs concernant un nouvel écran connecté (ou même simplement une version mise à niveau d’un des écrans existants) qui pourrait apparaître lors de l’événement de cette année. Si le Echo Show 15 est un appareil assez intéressant, il y a encore des domaines où il peut s’améliorer, tant du côté matériel que logiciel.

Plus d’attention sur Matter

La version actuelle de Matter est prévue pour l’automne 2022. Amazon s’est engagé à soutenir l’initiative, de sorte qu’il ne serait pas surprenant que l’accent soit mis sur les appareils compatibles avec Matter. Cela signifierait que davantage d’appareils pourraient interagir avec Alexa, ce qui non seulement élargirait l’ensemble de la plateforme, mais rendrait la maison connectée plus facile d’accès pour tout le monde.

Une plus grande attention à l’environnement

Amazon a adopté une approche plus respectueuse de l’environnement avec ses appareils ces derniers temps, et un récent article de blog d’Amazon parle de l’avantage de le faire. L’entreprise cherche à réduire son empreinte carbone globale et à utiliser davantage de matériaux recyclables dans la production de ses appareils connectés.