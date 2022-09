De vieilles images Google Photos corrompues pour certains utilisateurs

Google présente son application Photos comme « la maison de vos souvenirs ». Et nous pouvons tous convenir qu’il s’agit effectivement d’un service très utile. Par exemple, vous pouvez télécharger vos « souvenirs » sur les serveurs de Google et y accéder sur tous vos appareils. Cependant, pendant que vous parcourez vos photos dans l’application Photos et que vous vous remémorez le bon vieux temps, vous pourriez vouloir vérifier vos photos téléchargées entre 2013 et 2015. Pourquoi ? Eh bien, il s’avère qu’elles pourraient apparaître avec quelques problèmes.

En effet, les utilisateurs de longue date de Google Photos voudront peut-être vérifier leurs archives pour voir si leurs souvenirs n’ont pas été endommagés dans un incident bizarre de corruption de données rapporté par 9to5Google.

Au cours du weekend, certains utilisateurs ont remarqué que de nombreuses images datant de plus de 5 ans présentaient des lignes, des fissures profondes et des points blancs. Selon 9to5Google, ces défauts sont comparables à des dégâts causés par l’eau sur des photos physiques. Si tous les utilisateurs ne sont pas concernés, les rapports indiquent que les images Google Photos endommagées proviennent des applications Android, iOS et Web du service. Les rapports semblent être uniformes en ce qui concerne le type de dommage et l’âge des images.

Et, ce n’est pas seulement la version en ligne des photos qui présente les nouveaux défauts. Les utilisateurs signalent que les images restent déformées même lorsqu’ils téléchargent les fichiers sources en ligne. Cependant, les versions originales et non éditées des images ne semblent pas être endommagées.

Si les rapports ont été nombreux au cours du weekend, ils semblent se ralentir. Selon 9to5Google, le problème semble toucher de moins en moins de personnes, ce qui pourrait indiquer que Google a trouvé une solution au problème. Google a déclaré lundi : « Nous sommes conscients du problème et nous mettons en place un correctif. Les photos originales ne sont pas impactées ».

Si vous rencontrez encore le problème, vous pouvez essayer de nettoyer le cache de l’app Photos et d’ouvrir à nouveau les images concernées. Cela pourrait résoudre le problème, comme cela a été le cas pour de nombreuses personnes.