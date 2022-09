E3 2023 : de retour en juin avec des journées distinctes pour les entreprises et les consommateurs

Après une année d’interruption, l’E3, la grande convention de l’industrie du jeu, reviendra en tant qu’événement en personne du 13 au 16 juin 2023, comme l’a annoncé ReedPop hier soir.

L’Entertainment Software Association (ESA) a déjà révélé que l’E3 reviendrait en 2023, mais nous savons maintenant exactement quand l’événement aura lieu, ainsi que plusieurs autres détails clés.

L’E3 se déroulera à nouveau au Los Angeles Convention Center après une interruption de quatre ans, mais il comprendra des journées distinctes pour les professionnels du secteur « E3 Business Days » et les consommateurs en général « E3 Gamer Days ».

Les Business Days se dérouleront du 13 au 15 juin et donneront accès à des halls et des espaces séparés réservés aux professionnels du secteur. Cela inclut les médias, les éditeurs, les distributeurs, les développeurs et les autres personnes travaillant dans ce domaine. Puis, du 15 au 16 juin, l’événement s’ouvrira au grand public, avec des stands « spectaculaires » et d’autres attractions accessibles au grand public.

Comme lors des précédents E3, un certain nombre de présentations et d’événements numériques auront lieu avant la convention elle-même, à partir du 11 juin. On ne sait pas encore exactement ce que seront ces vitrines, mais on peut s’attendre à ce que de nombreux éditeurs et développeurs y participent.

Enfin ?!

La dernière version en personne de l’E3 a eu lieu en 2019. Puis, en 2020, elle a été annulée en raison de la pandémie, mais est revenue en tant qu’événement entièrement numérique en 2021. L’ESA a annulé l’E3 2022, car les éditeurs ont organisé leurs propres événements numériques aux côtés du Summer Game Fest de Geoff Keighley cette année.

Depuis la pandémie et la montée en puissance des vitrines numériques, la nécessité de l’E3 a diminué. De nombreuses entreprises qui avaient l’habitude d’organiser des keynotes en personne devant un public en direct sont passées à un format entièrement numérique ces dernières années. Il sera donc intéressant de voir quels développeurs et éditeurs décideront de participer à l’E3 2023 l’année prochaine.