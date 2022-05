Test du Echo Show 15 : pas encore le parfait hub de la maison connectée

Pendant des années, j’ai voulu un centre de contrôle pour ma maison connectée — un endroit où je peux regarder pour voir l’état de tous mes gadgets et même les contrôler à la volée. Je pensais que le Echo Show 15, à 249,99 euros, pourrait être la réponse à mes souhaits.

À première vue, vous pourriez penser que le Echo Show 15 n’est qu’un plus gros Echo Show, mais ce n’est pas vraiment vrai. Comme la plupart des écrans connectés, alias smart display, Amazon a longtemps mis l’accent sur le Echo Show comme un appareil de type « contre écran », avec des écrans inclinés et des écrans de petite taille.

Mais, le Echo Show 15 est totalement différent. Il s’agit d’un appareil destiné à avoir une belle apparence dans votre maison, que ce soit sur un comptoir ou sur un mur. En plissant les yeux, vous pourriez le confondre avec un cadre photo. Et ce look nécessite de prendre des décisions quant à l’emplacement de l’appareil.

Avec la plupart des appareils Echo, la configuration est assez simple. Vous branchez le Echo, vous connectez l’application, vous vous connectez avec votre compte Amazon et vous choisissez quelques options, puis vous êtes prêt à partir. Mais le Echo Show 15 est un peu plus compliqué en raison de la nature de l’appareil.

Dans la boîte :

Echo Show 15

Support inclinable

Vis d’assemblage

Instructions

Echo Show 15: design et installation

Le design de cet Echo Show ressemble à un cadre photo, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement le poser sur une table de nuit et l’appeler un jour. Au lieu de cela, vous avez le choix : voulez-vous le placer sur une surface plane, ou voulez-vous l’accrocher à un mur ? Si vous voulez le placer sur un bureau ou un comptoir, vous devrez acheter un support séparé.

Et si vous voulez le fixer au mur, préparez-vous à percer quelques trous. Amazon propose un modèle pour vous aider dans cette tâche, mais vous devrez d’abord choisir entre un affichage en mode portrait ou horizontal, car l’appareil ne peut pas pivoter une fois monté. Préparez-vous à céder un peu d’espace si vous voulez le placer sur votre bureau.

Comme son nom l’indique, il est doté d’un écran de 15 pouces, et la partie « cadre » rend l’appareil encore plus grand.

Identification vocale et identification visuelle

Le Amazon Echo Show 15 comporte également une étape supplémentaire optionnelle lors de la configuration du logiciel. En plus de l’identification vocale, vous pouvez choisir d’activer l’identification visuelle. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui est également disponible sur le Echo Show 8 (2e génération) et le Echo Show 10 (3e génération). La société promet que tout le traitement a lieu localement, et que les images de votre visage n’iront pas sur le cloud d’Amazon. Bien que je n’aie pas prévu d’accrocher le Echo Show 15 au mur (je ne percerai pas de trous pour un modèle en test), il semble assez facile de suspendre l’appareil assez haut pour causer des problèmes avec la configuration par la reconnaissance faciale. Vous devez vous tenir centré par rapport à la caméra et vous tourner dans plusieurs directions, afin qu’elle puisse vous voir.

Si vous ne voulez pas de reconnaissance visuelle, vous n’avez pas besoin de la configurer. Et si l’idée d’une caméra Amazon sur votre mur ne vous convient pas, vous apprécierez le volet de confidentialité physique. Faites glisser l’interrupteur, et une barrière blanche se glisse devant la caméra. J’aime la touche du couvercle blanc, car il se fond presque dans le look cadre photo blanc. Il s’avère que les trous de fixation des supports optionnels sont compatibles avec la norme VESA.

Autrement dit, si vous avez un pied pour votre écran d’ordinateur, vous pourrez le fixer dessus. En théorie, c’est une autre option que vous pouvez choisir si vous le souhaitez.

Echo Show 15: utilisation

Le Echo Show 15 se démarque radicalement des autres appareils Echo Show, grâce à de nouvelles fonctionnalités comme les Widgets. Ces Widgets finiront par arriver sur d’autres appareils Echo Show, mais étant donné la taille de cet écran, ils fonctionneront probablement toujours « mieux » ici.

Pour commencer, le Echo Show 15 dispose de 14 widgets que vous pouvez sélectionner. Il s’agit des suggestions d’Alexa, du calendrier, du trajet domicile-travail, de la recette du jour, des photos préférées, des jeux, des cartes, de la musique et de l’audio, des suggestions de réorganisation, de la liste des achats, des favoris de la maison connectée, des notes autocollantes, de la liste des tâches, de la météo, de ce qu’il faut manger, de ce qu’il faut regarder et des livraisons. Tout de suite, vous devriez remarquer quelques tendances ici.

Premièrement, la plupart des widgets sont développés par Amazon. Les widgets tiers sont loin d’être à la hauteur, puisqu’un seul widget de la liste désigne un développeur autre qu’Amazon. C’est dommage pour les utilisateurs, car les choix sont assez limités pour le moment.

Les widgets d’Amazon servent avant tout à vous vendre des produits. Bien sûr, il y a un widget de maison connectée et un widget de calendrier. Mais regardez à nouveau cette liste : les photos préférées reposent sur le cloud d’Amazon, ce qui nécessite un abonnement Prime pour en profiter, puis il y a la liste de courses, ce qu’il faut manger, ce qu’il faut regarder, et les suggestions de réapprovisionnement. Oui, ce dernier point fait ouvertement de la publicité pour des produits que vous devriez acheter à nouveau. Même les suggestions d’Alexa renforcent l’utilisation de l’écosystème Amazon.

Des widgets pas encore pleinement utilisés

Malheureusement, comme la plupart des widgets, vous ne pouvez pas redimensionner le widget de la maison connectée. Certains offrent une option grande et petite, mais la plupart ne le font pas. En tant que tel, le widget maison connectée n’affiche que quelques appareils « favoris ». Trois et demi à l’écran, suivis de l’autre moitié d’un appareil et de deux autres. Si vous voulez le reste, vous devrez naviguer vers la section maison connectée qui se trouve dans l’ombre de notification. Vous obtiendrez alors une liste d’appareils analogues à celle de l’application Alexa. Cependant, préparez-vous à une certaine frustration : l’interaction avec le Echo Show 15 par le toucher est quelque peu lente.

L’autre problème est commun à tous les appareils Echo Show : le contenu de l’écran d’accueil (en dehors des widgets, bien sûr) sert principalement de centre de publicité. Par défaut, il propose des suggestions de recettes, des conseils d’Alexa, des sujets tendance, des suggestions de commandes fréquentes, des notifications des services Alexa, etc. Heureusement, vous pouvez désactiver (presque) tout cela en fouillant dans les paramètres, mais cela vous laisse avec un espace gaspillé que vous ne pouvez pas cacher, qui fait toujours de la publicité pour Amazon et qui tourne principalement autour des photos de la météo et de l’horloge. Je préférerais que les widgets soient en plein écran.

Une reconnaissance faciale utile mais …

L’une des autres nouvelles fonctionnalités du Echo Show 15 est la reconnaissance visuelle, rendue possible par la caméra intégrée à l’appareil. L’identification visuelle détecte qui vous êtes et fait apparaître du contenu personnalisé, comme des rendez-vous dans le calendrier, dans la zone de l’écran d’accueil. Si vous procédez de la sorte pour plusieurs personnes, vous obtiendrez des fonctions utiles, comme le fait de laisser des notes aux autres. Vous demandez à Alexa de laisser une note à « Yohann », et lorsque Yohann s’approche du Echo Show 15, la note s’affiche.

Le système a fonctionné sans problème et ne semblait pas avoir de mal à me reconnaître. Mais, c’est tout ce que je peux dire de positif sur la caméra. Pour les appels vidéo, ce n’est pas génial. La qualité est celle d’une webcam d’entrée de gamme. Et son emplacement ne fait qu’aggraver le problème de l’absence de contact visuel avec les vidéos. Elle est éloignée du centre de l’écran, ce qui donne l’impression que vous regardez autre chose. Cela est vrai que vous soyez en mode portrait ou paysage.

De même, les haut-parleurs n’ont rien d’extraordinaire. Vu la taille du Echo Show 15, on pourrait penser qu’Amazon pourrait y intégrer des haut-parleurs capables de faire résonner toute la maison, mais ce n’est pas le cas. Tout ce qui sort de l’appareil est étriqué. C’est correct pour les appels vidéo, mais en théorie, vous pouvez regarder des vidéos ou écouter de la musique sur le Echo Show 15. En pratique, vous n’apprécierez peut-être pas.

Echo Show 15: verdict

En général, chaque fois qu’une entreprise essaie un nouveau design de produit, il vaut mieux attendre la deuxième tentative. Ici, Amazon renforce ce point de vue. Le Echo Show 15 n’est en aucun cas mauvais. Il n’est juste pas parfait. Reste à savoir s’il a un autre intérêt qu’un autre produit Echo. Vous obtiendrez un meilleur son avec le Echo Show 8, et finalement les mêmes fonctionnalités. Pour le même prix, vous pouvez obtenir le Echo Show 10, et il pivote pour vous suivre dans la pièce.

Ce n’est pas que 250 euros soit trop demander pour cet appareil. Il s’agit essentiellement d’une tablette (limitée) de 15 pouces, et la plupart des tablettes coûtent plus cher. Mais ; elle est limitée : vous devez l’apposer sur un mur, vous ne pouvez pas télécharger d’applications. Ce n’est donc pas vraiment une tablette, et la comparaison ne tient pas. Et j’apprécie l’idée d’un « hub pour la maison connectée » qui « ressemble aussi à un cadre photo ».

Le problème, c’est que ce n’est pas encore un très bon hub domestique connecté. L’interaction par le toucher est trop lente, l’accès aux appareils de la maison connectée pour les contrôler par le toucher est trop compliqué, et vous devrez supporter les publicités d’Amazon en cours de route. Il est toujours plus rapide et plus efficace de contrôler par la voix, et à ce stade, pour quoi ne pas dépenser moins pour une enceinte Echo ?

Le Echo Show 15 est, sans aucun doute, un bel appareil qui s’intégrera parfaitement dans votre maison. Mais pour l’instant, cette beauté n’est que superficielle. Je pense qu’Amazon a un excellent point de départ, et j’espère que la société essaiera à nouveau avec un modèle mis à niveau. Si elle le fait et qu’elle réussit, ce pourrait être mon prochain hub de maison connectée.