ExpressVPN lance le Aircove, son propre routeur VPN en Wi-Fi 6

ExpressVPN a lancé son propre routeur VPN. Baptisé Aircove, il s’agira du premier routeur Wi-Fi mis sur le marché avec le logiciel d’un service VPN installé. Il est mis en vente sur Amazon aujourd’hui, le 22 septembre 2022, aux États-Unis au prix de 169 dollars — le reste du monde suivra, avec un lancement prévu en Europe au premier semestre 2023, à peu près au même prix.

Le Aircove possède un certain nombre d’arguments de vente qui annulent bon nombre des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas utiliser un routeur VPN. L’un des plus intéressants pour les technophiles est le fait qu’il est prêt à fonctionner dès sa sortie de la boîte. ExpressVPN promet qu’il y aura peu ou pas de configuration.

Quiconque s’est déjà débattu avec l’installation d’un firmware VPN sur un routeur est probablement en train de pousser un soupir de soulagement. Même lorsqu’un routeur a été pré-flasher, il y a toujours un peu de configuration impliquée, quelque chose que le Aircove devrait annihiler. La seule question est de savoir pourquoi personne n’a développé quelque chose de semblable auparavant.

Ce n’est pas la seule barrière à l’entrée que le Aircove va supprimer. Un autre grand problème avec les routeurs VPN est qu’ils sont difficiles à configurer : généralement, vous définissez un seul serveur VPN pour vous connecter et vous en restez là, car le changement est une telle douleur. Cependant, ExpressVPN vous permet d’utiliser un menu spécialisé pour sélectionner et définir les serveurs.

We’re placing the power in your hands where it matters most. Meet ExpressVPN Aircove—the industry’s first Wi-Fi router designed to offer the simplicity, flexibility, speed, and security your home deserves.⁣

