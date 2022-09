Le changement le plus notable est peut-être la nouvelle vue de la galerie, qui offre une façon différente de parcourir vos photos. Dans un article de blog , Dave Grochocki, de Microsoft, explique que cette nouvelle vue est destinée à simplifier la navigation, la recherche, la gestion et la consommation des photos de votre collection .

Dans le cadre de la prochaine vague d’améliorations pour Windows 11 , Microsoft améliore l’application Photos. Si Microsoft a peut-être remanié son application de photos l’année dernière pour mieux correspondre à l’esthétique de Windows 11, elle teste aujourd’hui une nouvelle version avec un look légèrement différent et quelques autres améliorations. Elle n’est pas encore tout à fait prête à être publiée, elle passe donc par les canaux de test habituels pour s’assurer qu’elle fonctionne bien, en commençant par le canal Dev de Windows Insider.