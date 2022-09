Windows 11 : les applications Android démarrent en France, les performances augmentent

Le déploiement de Windows 11 2022 Update est l’occasion idéale pour Microsoft d’étendre la disponibilité des applications Android sur le bureau à davantage d’appareils. Microsoft affirme travailler jour et nuit non seulement pour étendre la disponibilité de l’Amazon Appstore à davantage de régions, mais aussi avec les développeurs pour s’assurer que toutes les applications fonctionnent correctement sur Windows 11.

Microsoft élargit considérablement l’offre d’applications Android sous Windows 11. Le partenariat avec Amazon est étendu, de sorte que la boutique d’applications Android sur Windows 11 démarre désormais en France sous forme de preview. Parallèlement, les performances graphiques des applications Android devraient être considérablement améliorées.

Comme Microsoft l’a annoncé cette semaine dans le cadre de son événement autour de Windows 11 version 22H2, l’Amazon App Store sera également accessible en France et dans un certain nombre d’autres pays « dans les semaines à venir ». Cela signifie qu’à l’avenir, nous pourrons nous aussi faire fonctionner des applications Android sous Windows 11 en les achetant dans la boutique développée par Amazon pour ses propres tablettes.

Jusqu’à présent, cette option n’était proposée qu’aux États-Unis. Désormais, le magasin sera également proposé en Allemagne, en Australie, au Canada, en Italie, en France, au Japon, en Espagne, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays. Au total, Microsoft desservira 31 pays à l’avenir. L’obtention de l’Appstore pour les applications Android d’Amazon se fait simplement par une entrée correspondante dans le Microsoft Store, qui est incluse dans Windows 11.

L’entreprise n’a toutefois pas indiqué de date précise pour la disponibilité de l’Amazon App Store sous Windows 11 dans d’autres pays, mais a parlé d’une part d’un début de lancement dès aujourd’hui, et d’autre part d’une disponibilité « dans les semaines à venir ». L’offre comprendra alors plus de 20 000 applications et jeux Android, dont Kindle, Coin Master, Epic Seven, Machington Mansion, Disney Coloring World et KidsBeeTV.

Des améliorations de performances

L’utilisation de l’Amazon Appstore sous Windows 11 est soumise à certaines conditions. Ainsi, les exigences matérielles, que Microsoft a déjà annoncées précédemment, doivent être remplies. Les systèmes d’entrée de gamme n’entrent pas en ligne de compte, car ils doivent disposer d’au moins 8 Go de mémoire vive et Windows 11 n’est pas supporté en S Mode. Pour les appareils basés sur une puce ARM, les modèles bon marché avec des puces Snapdragon 7 — Series ne sont en outre pas pris en charge.

De manière générale, les utilisateurs qui souhaitent utiliser des applications Android sous Windows 11 peuvent se réjouir d’une performance nettement accrue. En effet, dans le cadre du lancement de Windows 11 22H2, Microsoft déploie quelques améliorations pour le Windows Subsystem for Android (WSA), qui permettent d’augmenter de deux à trois fois les performances graphiques — y compris l’accélération matérielle, la prise en charge de la lecture de contenus vidéo et quelques autres améliorations.