Les utilisateurs passent un temps considérable à réinitialiser leurs mots de passe oubliés

Vous arrive-t-il de fixer votre écran lorsque vous essayez de vous connecter à un site Web et de redouter le message de mot de passe invalide ? Il s’avère que vous n’êtes pas seul.

Une récente enquête menée par ExpressVPN auprès de 8000 utilisateurs a révélé des statistiques intéressantes sur la fréquence à laquelle les utilisateurs oublient leurs mots de passe et le temps qu’ils passent en un an à les réinitialiser.

Bien que l’oubli et la réinitialisation des mots de passe puissent sembler anodins, les utilisateurs semblent passer beaucoup trop de temps à des tâches improductives. Ce temps pourrait être consacré à quelque chose de plus significatif ou de plus amusant, comme feuilleter son magazine préféré, jouer ou passer du temps avec ses proches.

Pourquoi oublions-nous nos mots de passe ?

Le nombre de sites Web et d’applications que les utilisateurs utilisent régulièrement a augmenté de manière exponentielle au fil des ans. Cela signifie que les utilisateurs doivent conserver un ensemble complexe d’informations d’identification pour accéder à ces services.

En raison de l’importance accrue accordée à la sécurité, les mots de passe sont devenus très compliqués et plus difficiles à mémoriser. De nos jours, chaque site Web ou application a ses propres exigences en matière de mots de passe, ce qui est pénible à gérer. Très souvent, les utilisateurs oublient leurs mots de passe quelques instants après les avoir créés. C’est pourquoi les gestionnaires de mots de passe ont gagné en popularité et sont devenus une nécessité à l’ère numérique.

Temps perdu à changer des mots de passe oubliés

L’enquête, menée auprès d’utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, a révélé qu’il fallait en moyenne 3 minutes et 46 secondes à une personne pour réinitialiser son mot de passe.

Les résultats montrent que 52 % des personnes interrogées aux États-Unis, 53 % en France et 50 % au Royaume-Uni réinitialisent leur mot de passe au moins une fois par mois. En revanche, les utilisateurs allemands semblent oublier leurs mots de passe moins fréquemment, puisque seuls 35 % d’entre eux ont dû les réinitialiser au moins une fois par mois.

21 % des répondants américains réinitialisent leurs mots de passe plus d’une fois par semaine, et 14 % admettent le faire au moins une fois par jour. Cela représente 26 heures par an qu’un individu passe à réinitialiser ses mots de passe. Mais le pire, c’est que 4 % des Américains doivent réinitialiser leurs mots de passe oubliés plus de quatre fois par jour, ce qui représente un total stupéfiant de 103 heures par an ! Ces statistiques mettent en évidence la nature frustrante et chronophage de la gestion des mots de passe.

Les mots de passe bancaires sont les plus souvent oubliés

Près de 30 % des utilisateurs déclarent que les services bancaires en ligne sont le type de site Web ou d’application pour lequel ils sont le plus susceptibles d’oublier leur mot de passe de connexion — plus que les réseaux sociaux (24 %), les achats en ligne (16 %), les sites et applications utilitaires (9 %) et les jeux en ligne (8 %).

Cela signifie que lorsque vous voulez vous connecter d’urgence à votre application bancaire, vous avez très probablement oublié le mot de passe. Il s’agit là d’un facteur commun à tous les utilisateurs des pays étudiés.

De manière surprenante, seuls 7 % des utilisateurs ont déclaré devoir souvent redéfinir les mots de passe de leur compte professionnel. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces comptes sont utilisés quotidiennement et que les entreprises ont recours à des gestionnaires de mots de passe.

La réinitialisation d’un mot de passe est l’une des choses les plus frustrantes

Une connexion internet lente est la seule chose que les gens trouvent plus irritante que la réinitialisation d’un mot de passe oublié. Pour ne rien arranger, la plupart des sites ne vous permettent pas d’utiliser à nouveau votre ancien mot de passe pendant que vous le modifiez.

Le temps perdu à changer de mot de passe est mieux utilisé pour le bien-être personnel

Voici quelques tâches auxquelles les utilisateurs préféreraient consacrer leur temps s’ils n’avaient pas à réinitialiser leurs mots de passe.

Passer du temps avec la famille et les amis (30 %)

Lire un livre (16 %)

Faire une petite promenade (14 %)

Faire de l’administration de la vie (12 %)

Essayer un nouveau passe-temps (8 %)

Ainsi, au lieu de gérer la peur, l’anxiété et la frustration liées à l’oubli d’un mot de passe, la plupart des utilisateurs préfèrent participer à des activités qui contribuent à leur bien-être mental et physique.

Quelle est donc la meilleure façon de gérer et de mémoriser vos mots de passe ?

Le meilleur moyen est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe et de ne pas avoir à se soucier de la mémorisation des mots de passe. Il suffit de se souvenir d’un seul mot de passe pour accéder au gestionnaire de mots de passe, ce qui soulage considérablement les nomades numériques que nous sommes devenus.

Les mots de passe sont devenus complexes au fil des ans et sont souvent une combinaison farfelue de symboles, de chiffres et d’alphabets. Il est pratiquement impossible de se souvenir de ces mots de passe. Les experts recommandent d’utiliser des mots de passe forts et uniques d’au moins 17 caractères. Si vous n’utilisez pas de gestionnaire de mots de passe pour stocker et organiser vos mots de passe en toute sécurité, envisagez d’en utiliser un.

Combien de fois avez-vous oublié votre mot de passe et devez-vous en créer un nouveau ? Combien de fois vous arrive-t-il d’être exclu d’un site Web ou d’une application importante ?