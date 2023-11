ExpressVPN inclut désormais un gestionnaire de mots de passe

Notez qu’ExpressVPN appartient à Kape Technologies, un nom controversé dans le monde de la cybersécurité. Les personnes très soucieuses de leur vie privée ou de leur sécurité devraient toujours faire un peu de veille lorsqu’elles choisissent un VPN ou un gestionnaire de mots de passe. Cela dit, ExpressVPN est abordable, rapide et dispose désormais d’un gestionnaire de mots de passe intégré. Il s’agit d’une option très rentable, qui suit une politique d’absence de logs et qui est régulièrement auditée par des tiers.

Bien sûr, ExpressVPN Keys vous encourage à utiliser des mots de passe uniques et sécurisés. Il vous suggérera un mot de passe unique lorsque vous vous inscrivez sur un site Web, et si vos mots de passe sont réutilisés ou détectés dans une violation de données, vous recevrez un avertissement par le biais de l’interface Password Health. Il s’agit là du principal argument de vente d’un VPN : vous pouvez créer de bons mots de passe sans avoir à les mémoriser.

ExpressVPN Keys offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un gestionnaire de mot de passe. Il stocke et synchronise les mots de passe sur tous vos appareils , et remplit automatiquement vos informations lorsque vous vous connectez à des sites Web ou des applications . Il peut également stocker des numéros de carte de crédit, des adresses, des notes importantes et d’autres éléments couramment utilisés. Vous n’avez pas besoin de taper votre “mot de passe principal” à chaque fois que vous voulez utiliser ExpressVPN Keys, car il prend en charge la vérification biométrique.