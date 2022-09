Samsung ne se décide pas pour un Galaxy S23 avec un processeur Exynos ou non

Au lieu d’augmenter les vitesses de téléchargement en Gigabit comme elle l’a fait avec les précédentes générations de Snapdragon X65, X60, X55 et X50, Qualcomm a décidé de s’en tenir à la capacité de 10 Gigabits du modem qui équipe actuellement des smartphones comme la série Galaxy S22, et de se concentrer sur l’ajout de fonctionnalités supplémentaires et de capacités d’intelligence artificielle au nouveau modem.

Apple a essayé et échoué et, par conséquent, les iPhone de la série 14 sont livrés avec le modem 5G X65 de Qualcomm, une version que Samsung utilise également pour les modèles Galaxy S22 vendus aux États-Unis.

L’équipe de Samsung Electronics, qui fabrique les puces, fait pression pour continuer à utiliser Exynos non seulement dans les smartphones d’entrée et de milieu de gamme, mais aussi dans la gamme Galaxy S . Cette information arrive juste au moment où nous pensions que la question a été réglée en faveur de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. L’année prochaine, Samsung devrait utiliser Exynos dans environ 26 % de ses smartphones expédiés dans le monde, principalement dans la catégorie de milieu de gamme.