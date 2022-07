Le Galaxy S23 ne sera pas équipé d’une puce Exynos, affirme Qualcomm

La rumeur selon laquelle Qualcomm serait le fournisseur exclusif du processeur de la série Galaxy S23, probablement avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2, a été lancée par nul autre que l’analyste réputé Ming-Chi Kuo.

Aujourd’hui, Qualcomm semble confirmer cette spéculation lors de la session de questions-réponses avec les analystes après sa conférence de presse sur les résultats financiers trimestriels. Interrogé sur le renouvellement de l’accord de fourniture de puces avec Samsung pour une nouvelle période de 7 ans, jusqu’en 2030, le PDG de Qualcomm a répondu que l’entreprise était déjà en passe de devenir le fournisseur exclusif de processeurs pour les smartphones et tablettes Galaxy :

Cela valide le fait que Snapdragon est la plateforme technologique de choix pour les expériences Android haut de gamme. Outre les smartphones Galaxy, l’accord porte sur les PC, les tablettes, la réalité étendue et bien plus encore. Nous avons également convenu d’une extension de 7 ans de notre accord de licence de brevet avec Samsung, portant la licence jusqu’à la fin de 2030 avec les mêmes conditions de redevance. L’extension englobe les technologies et les appareils 3G, 4G et 5G et comprendra également les futures normes et produits 6 G.

« Et ce que je peux dire à ce stade, c’est que nous étions à 75 % sur le Galaxy S22 avant l’accord. Vous devriez penser que nous allons être bien meilleurs que cela sur le Galaxy S23 et au-delà », a commenté Cristiano Amon, le président-directeur général de Qualcomm.

De plus, il affirme que la série Snapdragon 8 n’est qu’un début et que nous verrons les puces Qualcomm apparaître partout sur les appareils mobiles de Samsung, « au-delà des smartphones Galaxy pour inclure les Galaxy Book, les PC Windows, les tablettes Galaxy, les futurs appareils de réalité étendue et d’autres appareils ».

« Donc, un accord très significatif, très excité et vraiment les entreprises sont beaucoup plus proches les unes des autres », a plaisanté Amon, car l’accord pluriannuel avec Samsung comprend également un composant 6G.

Pas d’Exynos, des clients heureux

La raison de l’éventuelle exclusivité du Snapdragon sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, serait la sous-performance de l’éventuel modem 5G Exynos 2230 par rapport au Snapdragon X70 que Qualcomm a déjà annoncé et qui sera probablement intégré dans le chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour la série S23. Le modem de Qualcomm sera fabriqué sur le nœud supérieur de 4 nm de TSMC, offrant une efficacité inégalée en matière de consommation d’énergie en plus de toute la prise en charge des bandes de fréquences 5G et des filtres d’interférence que seul Qualcomm peut maîtriser avec une telle précision.

Cela peut également expliquer pourquoi la prolongation de 7 ans de son accord avec Samsung comporte un aspect 6G, car la norme de connectivité sans fil de nouvelle génération est en train d’être martelée par les organismes de réglementation mondiaux et Qualcomm devrait à nouveau être avant-gardiste avec des modems 6G lorsque les spécifications de la norme seront terminées.

Dans l’ensemble, Exynos semble être exclu au profit de Snapdragon à partir de maintenant, au moins sur les smartphones haut de gamme de Samsung, ce qui mettrait fin à la fragmentation régionale et rendrait les clients de Samsung beaucoup plus heureux.

Il faut savoir que Samsung prévoit toujours de sortir le nouveau chipset Exynos 2300 mais il reste à voir comment il sera utilisé par la société !