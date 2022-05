Les Galaxy S23 et Galaxy S24 n’utiliseront pas de puces Exynos sur aucun marché

Cherchant à créer un chipset distinct et plus puissant conçu pour ses flagships de la série Galaxy S, un rapport affirme que Samsung copiera Apple en matière de production de chipsets. Apple conçoit ses puces de série A pour les derniers et meilleurs modèles d’iPhone et les améliore chaque année. Le fabricant sud-coréen aurait créé une Dream Team pour concevoir un chipset dédié au Galaxy S.

Selon un rapport du Sud-Coréen Naver, Samsung est tellement concentré sur la conception de ces puces dédiées qu’il ne produira pas de nouvelles puces Exynos haut de gamme en 2023 et 2024.

Cela signifie que les modèles Galaxy S23 et Galaxy S24 utiliseraient une puce Snapdragon de Qualcomm sur tous les marchés. Actuellement, la puce Exynos la plus récente est utilisée sur les derniers smartphones Galaxy S chaque année, sauf aux États-Unis, au Canada, à Taïwan et en Chine (dans ces pays, les smartphones sont équipés de la dernière puce Snapdragon de Qualcomm).

Si le rapport de Naver est correct, tous les modèles Galaxy S23 et Galaxy S24 seront équipés de Qualcomm en 2023 et 2024. Il y a eu une autre fois où Samsung a changé les choses et c’était en 2015 lorsque le Snapdragon 810 a eu un problème de surchauffe sur la gamme Galaxy S6. En conséquence, Samsung a utilisé la puce Exynos 7 Octa pour piloter les modèles Galaxy S6 dans les pays qui étaient habitués à obtenir une puce conçue par Qualcom.

Le chipset conçu par Samsung ne sera pas seulement destiné à la gamme Galaxy S, il pourrait également être construit pour les smartphones pliables de la société. L’un des problèmes est que Samsung Foundry a actuellement un problème de faible rendement sur ses puces 3 nm et 4 nm. Récemment, il a été découvert que seulement 35 % des puces construites par Samsung en utilisant son nœud de processus 4 nm ont pu passer le contrôle de qualité.

Un taux de rendement encore bien bas

Ce chiffre est à comparer au taux de rendement de 70 % obtenu par TSMC pour le nœud 4 nm, bien meilleur. La différence de rendement a coûté à Samsung Foundry une partie du marché de Qualcomm, qui a préféré TSMC.

L’objectif de Samsung est de livrer une puce extrêmement puissante pour le Galaxy S25 en 2025, qui pourrait être mise à niveau chaque année pour les smartphones Galaxy S suivants. À ce stade, il est encore difficile de savoir si Samsung peut réellement réussir dans cette audacieuse entreprise.