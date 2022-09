Les puces Ryzen et Athlon 7020 d’AMD sont parfaites pour les ordinateurs portables abordables

Les premiers ordinateurs portables équipés des puces AMD Mendocino devraient arriver d’ici la fin de l’année ! AMD a lancé la série de processeurs Ryzen 7000, mais ces puces sont destinées aux PC de bureau. Dans le domaine des ordinateurs portables, la société dispose de la série Ryzen 6000, basée sur l’architecture Zen 3+. AMD est prête à passer à la série 7000 pour les ordinateurs portables, car elle vient de dévoiler deux nouvelles puces Ryzen et un Athlon.

Ces puces sont principalement destinées à la gamme des ordinateurs portables fins et légers — des ordinateurs visant une fourchette de prix de 400 à 700 euros et sont destinés à un usage quotidien plutôt qu’à des ordinateurs portables professionnels et de jeu.

Comme prévu, les processeurs associent un GPU d’entrée de gamme basé sur la technologie graphique actuelle d’AMD à un CPU basé sur une architecture AMD plus ancienne. AMD affirme que le résultat est un processeur capable d’alimenter des ordinateurs portables ayant jusqu’à 12 heures d’autonomie, tout en offrant des performances acceptables. Ne vous attendez pas à ce que ces nouvelles puces se retrouvent dans les ordinateurs portables de jeu ou les stations de travail mobiles de sitôt.

Alors que les processeurs Ryzen 7000 pour les ordinateurs de bureau sont basés sur l’architecture Zen 4 en 5 nm, ces nouvelles puces sont basées sur le design Mendocino d’AMD, qui est en fait le Zen 2 (qui a fait ses débuts en 2019) en 6 nm plutôt qu’en 7 nm. Plus important encore, elles consomment très peu d’énergie, avec un TDP de 8-15W sur l’ensemble de la gamme.

Les nouvelles entrées Ryzen comprennent le Ryzen 5 7520U et le Ryzen 3 7320U. Ce sont tous deux des puces à 4 cœurs et 8 threads, la seule différence entre les deux puces étant la vitesse d’horloge. Le Ryzen 5 va jusqu’à 4,3 GHz (à partir d’une base de 2,8 GHz) et le Ryzen 3 va jusqu’à 4,1 GHz (à partir d’une base de 2,4 GHz). Le Athlon Gold 7220U, quant à lui, a une conception à 2 cœurs et 4 threads, avec une vitesse d’horloge de base de 2,4 GHz, pouvant aller jusqu’à 3,7 GHz. Les deux Ryzen ont un cache de 6 Mo, tandis que le Athlon en a un de 5 Mo, et ils disposent tous du GPU intégré Radeon 610M basé sur RDNA2.

De réels atouts pour les ordinateurs abordables

Mais alors que les nouvelles puces ne sont certainement pas les plus puissantes d’AMD, l’entreprise affirme avec force qu’elles seront compétitives dans le secteur des ordinateurs portables à bas prix avec des caractéristiques telles que :

jusqu’à 12 heures d’autonomie pour un ordinateur portable équipé d’une batterie de 40 à 45 Wh

la prise en charge jusqu’à 4 écrans

la prise en charge de la mémoire LPDDR5

Ces processeurs commenceront à apparaître sur les ordinateurs portables dans toutes les gammes de prix au cours des prochains mois, alors assurez-vous de garder un œil sur eux. Parmi les premiers ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces figurent les nouveaux ordinateurs portables Acer Aspire 3 avec des écrans de 14 et 15 pouces, un nouvel ordinateur portable HP de 17 pouces et un ordinateur portable Lenovo IdeaPad de nouvelle génération non spécifié. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le Ryzen 5 7520U, le Ryzen 3 7320U et le Athlon Gold 7220U sur le site Web d’AMD.