Le vivo X Fold+ avec ses écrans AMOLED 120 Hz, le Snapdragon 8+ Gen 1 sera annoncé le 26 septembre

Le vivo X Fold+ sera disponible en couleurs bleu et rouge, et devrait connaître son prix lorsqu’il sera officiel la semaine prochaine.

Le smartphone sera doté d’ une charnière à aile flottante de qualité aérospatiale , capable de supporter 300 000 plis (certifiés par le TÜV). La nouvelle charnière permettra au smartphone de se plier et de se fixer à différents angles . Par exemple, vous pourrez le régler à 120 degrés, 90 degrés et 30 degrés. Par rapport à la batterie de 4 600 mAh du X Fold, le vivo X Fold+ serait doté d’une batterie d’une capacité de 4 730 mAh avec un support de la charge filaire de 80W contre 66W tout en conservant la charge rapide sans fil de 50 W.

Il sera équipé de la puce Snapdragon 8+ Gen 1 , une mise à niveau du Snapdragon 8 Gen 1. Le listing AnTuTu a révélé 11 00 438 points, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour le smartphone.

Le X Fold+ 5G sera donc le deuxième smartphone pliable de Vivo. Il apportera quelques améliorations par rapport au X Fold 5G original. Pour récapituler, le X Fold s’est vendu comme des petits pains après avoir été officialisé plus tôt cette année. Le X Fold+ 5G sera également lancé sur les marchés mondiaux et finira par recueillir une énorme popularité parmi les fans de Vivo comme son prédécesseur.

Après les rumeurs, vivo a officiellement confirmé aujourd’hui qu’elle présentera le smartphone pliable vivo X Fold+ en Chine le 26 septembre . Cette annonce intervient après le lancement du X Fold en avril. Selon les précédentes rumeurs, il conservera l’écran AMOLED à taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’intérieur et à l’extérieur et sera doté d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons pour les deux.