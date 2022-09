D’autre part, la société affirme que la fuite ne changerait pas ses plans concernant Grand Theft Auto , et que le travail sur la prochaine itération resterait le même. « Nous sommes extrêmement déçus que des détails de notre prochain jeu soient partagés avec vous tous de cette façon. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes », explique la société.

« Nous avons récemment subi une intrusion dans le réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement à nos systèmes et y a téléchargé des informations confidentielles, y compris des séquences de développement précoce pour le prochain Grand Theft Auto. Pour l’instant, nous ne prévoyons aucune perturbation de nos services de jeu en direct ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours », a déclaré la société dans un communiqué public.

Près de 36 heures après l’une des plus grosses fuites jamais vues dans l’industrie du jeu vidéo, le développeur Rockstar Games a confirmé officiellement que la fuite de GTA 6 était bien réelle. Les plus de 90 vidéos du gameplay et de ses mécanismes que vous avez pu voir circuler sur Internet sont tout à fait légitimes.