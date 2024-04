GTA 6 : Vers une révolution multiplateforme ou une continuité sélective ?

GTA 6 est sans aucun doute l’un des plus grands lancements de jeux à venir. Même si la bande-annonce de GTA 6 mentionne que le lancement n’aura lieu que dans un an, de nombreuses autres questions ont été soulevées. L’une d’entre elles est de savoir si GTA 6 sera un jeu multiplateforme. Avec GTA 5 en ligne et l’achat de CitizenFX par Rockstar, on peut s’attendre à ce que ce soit le cas.

Alors, GTA 6 proposera-t-il un gameplay multiplateforme ? Malheureusement, Rockstar Games n’a pas communiqué d’informations sur le fait que GTA 6 sera un jeu multiplateforme.

Il est important de noter que Grand Theft Auto 5 n’était pas un jeu multiplateforme. GTA Online a suivi la même tendance, le multijoueur du jeu étant limité à ses propres plateformes. Bien que nous n’ayons pas d’informations officielles, on peut douter que GTA 6, ou du moins son mode multijoueur, soit un jeu multiplateforme.

Néanmoins, Rockstar Games a de l’expérience avec GTA Online et même Red Dead Online, nous nous attendons donc à ce que le prochain jeu ait un gameplay en ligne. Et comme Rockstar Games a déjà investi dans l’achat de CitizenFX, qui est l’épine dorsale des populaires jeux de rôle FIVEM et REDM, il y a forcément un intérêt direct pour le jeu en ligne.

GTA 6 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S, avec un éventuel futur portage sur PC. C’est pourquoi on garde un peu d’espoir. Étant donné que la plupart des jeux vidéo de la génération actuelle disposent d’un support multiplateforme, espérons que le titre à venir en disposera également.

Pas vraiment commun chez Rockstar

Rappelons que GTA 5 et Red Dead Redemption sont les deux seuls jeux développés par Rockstar à proposer des fonctionnalités en ligne. En dehors de cela, seul GTA Online a bénéficié du plus grand soutien de la part des développeurs de ces deux jeux. Lorsque le jeu a été lancé pour la première fois sur PlayStation 3 et Xbox 360, les deux environnements en ligne du jeu étaient séparés.

Les deux bases de joueurs n’avaient aucun moyen d’interagir l’une avec l’autre. La raison principale est que l’écosystème des consoles n’était pas encore familiarisé avec les fonctionnalités multiplateformes.

Cependant, le concept a pris de l’ampleur lorsque Fortnite a ouvert les vannes pour que les meilleurs jeux multiplateformes s’imposent. Les fabricants de consoles ont également changé leur position à ce sujet. Aujourd’hui, le multiplateforme est devenu une caractéristique intégrale de tout jeu vidéo en ligne moderne.

GTA 6 que de la spéculation

Cependant, Rockstar Games a refusé catégoriquement de l’ajouter à ses futures rééditions. La raison pourrait être la base de joueurs PC et son problème de piratage rampant. Et comme Rockstar Games ne peut pas être pointilleux sur la fonctionnalité multiplateforme, ils auraient préféré s’en passer complètement. Cela leur aurait évité d’avoir à affronter les pirates.

Malheureusement, nous ne pouvons que spéculer sur le fait que GTA 6 sera multiplateforme.