GTA 6: Rockstar tranquilise les fans sur les rumeurs de retard

Rockstar Games ne semble pas pouvoir s’arrêter de lutter contre les fuites et les rumeurs concernant GTA 6. Parmi toutes ces rumeurs, un rapport récent de Kotaku affirme que le jeu pourrait se dérouler en 2026. Cela a naturellement semé la panique parmi les joueurs et a même fait chuter les actions de Take-Two Interactive. Cependant, une récente mise à jour d’Insider Gaming a jeté un peu plus de lumière sur l’inexactitude de cette information.

La confirmation provient de plusieurs sources, dont Insider Gaming et Jason Schreier de Bloomberg. Tom Henderson de Insider Gaming aurait parlé à plusieurs sources proches du développement du jeu. Toutes les personnes interrogées ont confirmé que le développement de GTA 6 se déroulait comme prévu et que les rapports faisant état d’un retard n’étaient que pure conjecture.

Jason Schreier en a parlé dans sa newsletter Game On. Il a ajouté que même s’il y a une chance que la date de sortie de GTA 6 tombe après 2025, « il serait impossible pour quiconque d’affirmer définitivement que le jeu sera prêt dans 21 mois ».

En réalité, les jeux vidéo sont toujours en retard et risquent d’être retardés à tout moment, surtout lorsqu’ils sont aussi ambitieux et soumis à autant de pression que le prochain Grand Theft Auto.

Aujourd’hui, il semble que le développement de GTA 6 n’ait jamais été retardé, et que porter un jugement chaotique n’était que pure spéculation. Kotaku a depuis modifié son article et joint une mise à jour mentionnant que le début de l’année 2025 n’est plus l’objectif pour GTA 6. Cependant, cela était prévisible, car la plupart des joueurs avaient déjà en tête l’automne 2025.

Un retard attendu

N’oubliez pas que Red Dead Redemption 2 a également été retardé d’un an après avoir été annoncé pour une date de sortie en 2017. Quoi qu’il en soit, il semble que le fait de demander aux employés de se rendre au bureau avait pour but de contrôler à la fois la productivité et la sécurité.

Rockstar Games ayant eu une mauvaise expérience avec des fuites de données, la fuite semble être une préoccupation plus importante.