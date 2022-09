Une fuite massive montre les premières images de GTA 6

Un nombre choquant de vidéos du jeu vidéo « GTA 6 » (« Grand Theft Auto VI ») sont apparues en ligne avant la sortie du titre. Cette fuite semble avoir été réalisée par la même personne qui a attaqué Uber la semaine dernière, bien que les deux fuites semblent être relativement sans rapport.

L’utilisateur s’est présenté sur GTAForums avec environ 90 vidéos individuelles montrant « GTA 6 » en action, avec des détails sur les codes sources du matériel et des logiciels fonctionnant dans les coulisses.

D’après les détails dévoilés dans les clips, le jeu se déroulera dans le même environnement que le volet 2002 de « Vice City ». L’ambiance de Miami et l’époque se prêtent à une expérience qui sera à la fois familière et suffisamment nouvelle pour devenir rapidement un grand succès. Il est important de noter que les clips comme ceux que l’on trouvait sur YouTube et Twitter ont été retirés.

Le jeu sera rempli de situations adultes et de personnes extrêmement bizarres de tous horizons, comme le montre la discussion d’un PNJ dans l’un des clips ayant fait l’objet d’une fuite ce week-end. Un clip capturé dans un club de strip-tease montre à la fois des graphismes GRA et un éclairage conforme à l’ère moderne.

Le plein d’informations

Et si les autres clips ne suffisaient pas à le prouver, on peut voir une étiquette « Vice City Metro » dans une vidéo plutôt brève dans une gare. Bien qu’il s’agisse d’un détail sans importance, ce même clip montre de près la casquette de baseball du personnage principal, qui semble porter le nom « Chacoy’s ».

Un autre clip montre le centre commercial Vespucci, un autre montre un bâtiment du gouvernement de Vice City avec les mots « VICE CITY » en lettres géantes sur son côté. Il y a un clip montrant l’un des deux personnages principaux conduisant un airboat sur la terre ferme — bien qu’il soit plus probablement destiné à un marécage — et un autre nageant sous l’eau avec beaucoup plus de détails que nous n’avons jamais vus auparavant, surtout en ce qui concerne l’éclairage réfractaire.

Nous voyons des protagonistes masculins et féminins et un ensemble de détails qui suggèrent que ce jeu se déroule dans la ligne temporelle qui suit « GTA 5 ». Étant donné le niveau de détail des graphismes, de la jouabilité et des sons dans ces clips, il est très peu probable qu’ils aient été réalisés par quelqu’un d’autre que les développeurs officiels eux-mêmes.

Il ne faut pas attendre le jeu avant 2025

Malgré le fait que ces clips soient partagés maintenant, il est peu probable que nous voyions la sortie de ce jeu de sitôt. Les jeux « Grand Theft Auto » ont historiquement mis de très nombreuses années à arriver dans les boutiques après que leur production ait été autorisée. En effet, nous ne devrions pas voir « GTA 6 » avant 2025. Et même dans ce cas, il est probable qu’il sortira d’abord sur des consoles comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Si vous attendez une version PC de « GTA 6 » pour votre console de jeu Windows, il est fort probable que vous deviez attendre 2026 au plus tôt.

On ne sait pas exactement de quand datent ces séquences, mais certaines semblent tourner sur des cartes RTX 3060 Ti et RTX 3080, ce qui signifie que la version de développement ne peut pas dater de plus de deux ans. D’autres séquences montrent de nouvelles interactions avec les PNJ, une interface utilisateur et des animations mises à jour, et même les outils de débogage internes de Rockstar pour GTA VI sur PlayStation.