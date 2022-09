Apple augmente déjà la production de l’iPhone 14 Pro

Apple enregistre déjà une forte demande pour l’iPhone 14 Pro, la société a donc décidé de demander à Foxconn d’augmenter la production.

C’est ce qu’affirme le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui a déclaré dans un tweet que le géant technologique basé à Cupertino allait convertir les lignes de production de l’iPhone 14 afin de construire l’iPhone 14 Pro.

Cela pourrait également être le signe que les modèles d’iPhone 14 ne se vendent pas nécessairement aussi bien que prévu, Apple étant donc prêt à miser gros sur le Pro.

Selon Kuo, Apple a très probablement augmenté la production de l’iPhone 14 Pro de 10 %, la plupart des fournisseurs devant constater une augmentation des commandes dans les semaines à venir.

« En raison de la forte demande pour les modèles d’iPhone 14 Pro, ma dernière enquête indique qu’Apple a demandé à Hon Hai de convertir les lignes de production de l’iPhone 14 aux modèles iPhone 14 Pro, ce qui contribuera à améliorer le mix produit/API d’Apple au 4T22 », explique Kuo.

