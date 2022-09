Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront en vente le 18 octobre, la Pixel Watch le 4 novembre

Pré-annoncés en mai dernier, les nouveaux smartphones haut de gamme de Google et la presque mythique toute première smartwatch sont officiellement prévus pour une deuxième annonce appropriée (et détaillée) dans quelques semaines seulement.

Tout ce que nous savons déjà sur le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch sera soit confirmé, soit démenti le 6 octobre, et les très rares détails qui n’ont pas encore fait l’objet d’une fuite (convaincante) devraient enfin obtenir une révélation complète avant une sortie commerciale avant la fin de l’année.

Selon des informations non officielles recueillies par un blog allemand auprès de « partenaires de Google », le 6 octobre marquera le début des précommandes chez Google et les principaux « partenaires » de la distribution et le 18 octobre sera la date de livraison pour les premiers utilisateurs. Roland Quandt semble se porter garant à la fois de sa crédibilité générale et (surtout) de la fiabilité de cette nouvelle rumeur particulière.

Sir Caschy confirming what I heard a little while ago… Pixel 7 series starts shipping from Oct 18: https://t.co/EFyTeKkOqR —Roland Quandt (@rquandt) September 19, 2022

Quandt, qui est très certainement un initié de l’industrie mobile digne de confiance et prolifique, a récemment tweeté des informations plutôt décourageantes sur le stockage des Pixel 7 et 7 Pro, tout en prédisant également un début d’expédition pour les deux appareils fabriqués par Google « dans les deux semaines suivant l’événement de lancement du 6 octobre ».

Puisque cela était un peu vague, Quandt est maintenant prêt à essentiellement corroborer la date de sortie exacte du 18 octobre, bien que des retards ou des « changements à court terme » pourraient entrer dans l’équation pour perturber le calendrier actuellement prévu par Google.

Quand la Pixel Watch sera-t-elle commercialisée ?

Pour une multitude de raisons, c’est une question à laquelle il est encore plus difficile de répondre, avec très peu d’hypothèses avancées jusqu’à présent par les informateurs les plus fiables sur Twitter et sur le Web. Alors que quelques prévisions vagues et quelque peu sombres circulaient vers la fin du mois de novembre, les amateurs de Wear OS pourraient bien ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour leur très attendue alternative premium à l’Apple Watch après tout.

Le 4 novembre est aujourd’hui pressenti comme la possible date de livraison des premières Pixel Watch de Google. Il n’est actuellement pas clair si les précommandes pour la montre connectée sont prévues pour démarrer à la même date du 6 octobre que le duo de smartphones Pixel 7.