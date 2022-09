Apple concentre sa production sur l’iPhone 14 Pro au détriment des modèles standards

L’iPhone 14 tant attendu est enfin là, et bien que vous puissiez précommander n’importe quel smartphone de la gamme que vous voulez, il semble qu’Apple espère que vous choisirez l’un des deux nouveaux modèles Pro.

Le prolifique Ming-Chi Kuo vient de publier les résultats d’une enquête, qui montre clairement qu’Apple a donné la priorité à la production des modèles Pro de l’iPhone 14 au détriment des modèles standards et moins onéreux. D’après les résultats, la répartition totale des commandes pour les deux modèles Pro est d’environ 85 %. Les chiffres pour l’iPhone 14 sont d’environ 10 %, et le pourcentage pour l’iPhone 14 Plus est inférieur à 5 %.

Le plus faible pourcentage d’attribution de commandes de l’iPhone 14 Plus est compréhensible. Les modèles standards et Pro de l’iPhone 14 arriveront dans les boutiques ou chez vous dès le 16 septembre. Cependant, l’iPhone 14 Plus ne sera pas disponible avant octobre, il est donc logique qu’Apple concentre la production sur les modèles qui arriveront plus tôt. Mais qu’en est-il de l’écart considérable entre les modèles Pro et l’iPhone 14 standard ?

(1/2)

Latest offline pre-order survey for iPhone 14 series in China

1. The total order allocation for two 14 Pros is about 85%.

2. 14 Plus has the lowest order allocation (less than 5%). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

À cet égard, Ming-Chi Kuo a déclaré que les précommandes pour les produits haut de gamme d’Apple ont toujours été plus populaires dans les premiers stades de la sortie.

De réelles différences cette année

Cependant, cette année, l’attribution des commandes pour les modèles Pro est plus élevée par rapport aux années précédentes. Et, selon Ming-Chi Kuo, cela reflète parfaitement la nouvelle stratégie de segmentation des produits d’Apple, qui consiste à introduire des mises à niveau majeures uniquement sur les modèles Pro.

Pour tout vous dire, Kuo a raison sur ce point. Oui, vous pouvez acheter tous les smartphones de la nouvelle gamme, mais si vous voulez toutes les dernières fonctionnalités qu’Apple a à offrir — et en tant que passionnés de technologie, nous voulons toujours toutes les nouveautés — alors vous n’avez pas vraiment le choix, vous devez opter pour l’un des modèles Pro et payer un supplément. De cette façon, Apple fait pencher la balance en faveur des modèles les plus chers, ce qui lui permet de faire plus de bénéfices.