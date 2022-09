Apple met à jour sa page d’accueil en rendant hommage à la reine Elizabeth II

Par le passé, Apple a utilisé son site Web pour rendre hommage à d’autres personnalités, comme John Lewis, membre du Congrès et militant des droits civiques, Nelson Mandela et évidemment Steve Jobs — le cofondateur et ancien PDG d’Apple. Toute mention de produits Apple, y compris ceux annoncés cette semaine, a été supprimée de la page d’accueil d’Apple.

you might also like