Certains produits Withings sont sur le point de devenir plus chers

Withings n’est certainement pas la seule marque à ressentir les effets de la pénurie de puces. Au fur et à mesure que la technologie s’adapte, la demande de puces augmente alors que l’offre est insuffisante pour suivre, ce qui entraîne des retards et des pénuries dans tous les domaines, des appareils ménagers aux chaînes de production de véhicules.

Withings précise que « depuis 2020, certains de nos composants, comme le microcontrôleur de la Body Cardio, ont augmenté de 20 % et les coûts de transport de plus de 200 % depuis le début de la crise du Covid-19 ».

Une bannière est apparue dans la vitrine du site Web de Withings , annonçant que plusieurs produits de sa gamme verront leurs prix augmenter dans les semaines à venir. Si vous cliquez dessus, vous trouverez l’ensemble du catalogue Withings avec des balises permettant d’identifier les produits concernés par ces changements. En France, seuls les produits Body Cardio, Sleep Analyzer, BPM Connect et ScanWatch 38 mm subiront des augmentations comprises entre 20 et 30 euros .