L’iPhone 15 d’Apple pourrait avoir un modèle Ultra

Apple vient de dévoiler les modèles de la série iPhone 14, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Mais par rapport aux précédentes mises à niveau, il semble que ces smartphones ne recevront qu’une mise à jour minimale. Par conséquent, des rumeurs ont circulé concernant l’iPhone 15, et certains changements importants font actuellement l’objet de débats. Les différences de spécifications et de fonctionnalités sans précédent entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ne sont pas le fruit du hasard, affirme le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans une note adressée aux clients.

L’analyste Ming-Chi Kuo aurait déclaré qu’il pense qu’Apple rendrait les versions Pro et les modèles de l’iPhone 15 plus différents les uns des autres afin d’augmenter le nombre d’expéditions des versions Pro et du nouvel iPhone standard. Il est également d’avis que, pour aller plus loin, Apple commencerait à différencier l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro afin de répondre aux besoins spécifiques des consommateurs.

Pour augmenter ses ventes et ses bénéfices sur un marché qui a atteint son point de saturation, la meilleure pratique consiste à utiliser un plan de segmentation spécifique des produits. L’analyste, qui a déclaré que les efforts d’Apple pour fabriquer une puce modem 5G ont « échoué », pense qu’Apple ne sera pas en mesure d’utiliser ses propres processeurs dans les iPhone de 2023. Pour les modèles d’iPhone 15, l’entreprise s’appuiera probablement sur Qualcomm.

Mark Gurman affirme qu’en procédant ainsi, il serait logique qu’Apple change éventuellement le nom de son smartphone haut de gamme de « Pro Max » à « Ultra », car cela est beaucoup plus simple et correspondrait davantage à la stratégie de dénomination la plus récente d’Apple, à savoir les niveaux Pro, Max et Ultra sur les processeurs Mac.

Les rumeurs affirment que les modèles d’iPhone 15 seront identiques aux modèles d’iPhone 14, mais que la découpe en forme de pilule et de poinçon sera étendue à toute la gamme avec Dynamic Island. Cette découpe n’est pas statique et peut donc changer de taille et de forme pour s’adapter à l’interface utilisateur et offrir des capacités visuelles supplémentaires sur l’écran de l’iPhone. Apple utilise des pixels pour agrandir la découpe en forme de pilule pour différentes tâches. Dynamic Island stocke les tâches d’arrière-plan auxquelles vous pouvez avoir besoin de revenir pendant que vous utilisez votre smartphone.

Si Apple maintient son calendrier habituel de lancement en septembre, l’iPhone 15 sera dévoilé en septembre 2023.