Motorola lance ses nouveaux smartphones de milieu de gamme Edge 30 Fusion et Edge 30 Neo

La semaine a été folle pour l’industrie du mobile, Apple dévoilant sa nouvelle gamme d’iPhone 14 et Google teasant la prochaine annonce majeure des Pixel. Cependant, c’est Motorola qui va probablement terminer notre semaine en beauté, puisque la société américaine vient de dévoiler trois nouveaux smartphones intéressants : le Edge 30 Ultra, le Edge 30 Fusion et le Edge 30 Neo.

Puisque j’ai déjà évoqué le Edge 30 Ultra et de ses puissantes caractéristiques, jetons un coup d’œil aux autres appareils tout aussi intéressants, mais moins puissants, le Edge 30 Fusion et le Edge 30 Neo. Alors que le Edge 30 Ultra est le nouveau fleuron de Motorola, les deux autres smartphones de la série Edge sont dans une catégorie complètement différente.

Edge 30 Fusion, un smartphone très très alléchant

Mais commençons par le Edge 30 Fusion, un smartphone qui se situe au seuil entre les marchés de milieu et haut de gamme. En fait, vous payez moins cher qu’un flagship, mais vous bénéficiez de certaines des fonctions haut de gamme offertes par ces appareils.

Le Motorola Edge 30 Fusion suit les directives de conception de Motorola qui privilégie avant tout les bords incurvés symétriques. Le contour du smartphone mêle harmonieusement les vitres avant et arrière. Pour couronner le tout, l’appareil est doté d’un cadre en aluminium qui lui confère un aspect et une sensation de finition haut de gamme.

En ce qui concerne les spécifications, le Edge 30 Fusion ne déçoit pas. Grâce à un puissant chipset Snapdragon 888+ 5G, associé à 8/12 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage, le Edge 30 Fusion n’est pas un smartphone de milieu de gamme comme les autres.

Mais les bonnes choses ne s’arrêtent pas là. Motorola a intégré au Edge 30 Fusion un capteur de caméra principale haute résolution de 50 mégapixels, doté de la fonction OIS (stabilisation optique de l’image). Le capteur photo du smartphone peut prendre des photos avec 32x plus de pixels de mise au point en utilisant la mise au point instantanée de tous les pixels pour fournir aux utilisateurs des performances plus précises, quelles que soient les conditions de lumière. En outre, le capteur photo offre un enregistrement vidéo HDR10, mais les utilisateurs peuvent également enregistrer en résolution 8K.

En complément du capteur photo principal de 50 mégapixels, l’objectif ultra-large du capteur de 13 mégapixels vous permet d’obtenir davantage de détails dans les cadres de vos photos. Bien entendu, le smartphone est également équipé d’une caméra intégrée pour la macrophotographie, ainsi que d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies.

Pour ce qui est de l’écran, le Edge 30 Fusion est doté d’un écran pOLED d’une résolution full HD+ sans bordures de 6,55 pouces avec HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le smartphone est également livré avec deux grands haut-parleurs stéréo activés avec Dolby Atmos, ainsi qu’une grande batterie d’une capacité de 4 400 mAh avec un support de charge TurboPower 68 W.

Le Motorola Edge 30 Fusion est désormais disponible à la vente en Europe en gris cosmique, blanc aurora, or solaire et bleu neptune — cuir végétal à partir de 600 €.

Motorola Edge 30 Neo, un peu de couleur !

Le moins cher du trio de smartphones Edge dévoilé hier, le Edge 30 Neo a été conçu en collaboration avec Pantone, c’est pourquoi ce smartphone sera disponible en plusieurs options de couleurs, dont la couleur Pantone de l’année 2022, Very Peri.

Bien qu’il soit positionné plus bas que le Edge 30 Fusion, le Edge 30 Neo est tout à fait décent dans tous les aspects. Pour commencer, le smartphone est doté d’un écran pOLED full HD+ de 6,28 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, le smartphone embarque un processeur Snapdragon 695 5G de milieu de gamme, 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go.

Comme il s’agit d’un smartphone assez compact, il n’embarque qu’un double capteur photo composé d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels. Cependant, le Edge 30 Neo est livré avec la même caméra frontale de 32 mégapixels qui est également incluse dans le Edge 30 Fusion. Il est également important de mentionner que le capteur photo principal du smartphone prend également en charge le système OIS (stabilisation optique de l’image).

Enfin, le Edge 30 Neo est alimenté par une batterie légèrement plus petite de 4 000 mAh avec une charge TurboPower de 68 W. Bien sûr, tout comme les deux autres smartphones Edge 30 présentés, il est livré avec Android 12 à bord.

En termes de prix, le Motorola Edge 30 Neo coûte à peine 370 € et devrait arriver dans les rayons en Europe dans les prochains jours. Comme mentionné précédemment, il sera disponible en plusieurs coloris, notamment Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx et Ice Palace.