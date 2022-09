Du code source montre que la reconnaissance faciale arrive sur le Pixel 6 Pro

Les utilisateurs devront « tenir leur smartphone à hauteur des yeux » et, malgré les cartes de profondeur, Google note que la reconnaissance faciale est « moins sûre qu’un motif, un code PIN ou un mot de passe fort ». Google indique également aux utilisateurs que le fait de regarder le smartphone peut le déverrouiller accidentellement. Même si vos yeux sont fermés, quelqu’un peut approcher le smartphone de votre visage pendant que vous dormez (ou que vous êtes inconscient) et déverrouiller l’appareil. Et votre smartphone peut être déverrouillé par quelqu’un qui vous ressemble, comme un frère ou une sœur, ou un jumeau.

9to5Google a fait une plongée profonde dans une application que Google a téléchargée sur le Play Store et a trouvé des portions de code liées au déverrouillage du visage pour le Pixel 6 Pro. Une chaîne indique que « la reconnaissance faciale fonctionne mieux lorsqu’il y a suffisamment de lumière et que vous ne portez pas de masque ou de lunettes noires ». Une autre chaîne de code souligne que « si vous portez normalement des lunettes, vous pouvez les porter pendant la configuration ».