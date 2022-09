Huawei Mate 50 : malgré une batterie déchargée vous pourrez passer des appels et envoyer des SMS

Après les nova 10 et nova 10 pro, ainsi qu’une grosse actualité lors de l’IFA 2022, Huawei ne semble pas affamé ! Le mois dernier nous avons entendu une rumeur d’une fonctionnalité qui ferait ses débuts avec la série Huawei Mate 50 qui, soit dit en passant, sera dévoilée aujourd’hui. C’est-à-dire un jour avant l’annonce officielle de la gamme d’iPhone 14. En plus de devancer Apple d’un jour sur l’annonce d’une connectivité par satellite pour ses nouveaux flagships (en supposant qu’Apple annonce une telle chose pour ses nouveaux smartphones mercredi), le fabricant chinois a une innovation liée à la batterie qu’elle promeut actuellement.

Appelée selon la rumeur « Emergency Battery Mode », cette fonction permettrait aux utilisateurs de passer un appel téléphonique, d’envoyer des SMS et de scanner des documents ou des codes de localisation. La manière dont Huawei prévoit de faire fonctionner cette fonction n’est pas claire, bien qu’une petite réserve de puissance semble être la méthode la plus évidente.

Le teaser vidéo publié par Huawei montre un bâtiment en forme de batterie dont les lumières s’éteignent étage par étage, ce qui signifie que la batterie est à court d’énergie. Mais avant que toutes les lumières ne s’éteignent, certaines lumières individuelles restent allumées et Huawei (du moins selon Google Translate) indique à l’écran que « l’énergie pourrait ne pas être épuisée. »

La série Mate 50 devrait se composer du Mate50e (alimenté par le Snapdragon 778G), et de trois modèles avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 (tweakée pour une utilisation 4G uniquement) sous le capot. Ces smartphones comprennent le Mate 50, le Mate 50 Pro, et le Mate 50 RS (Porsche Edition). Outre le mode batterie d’urgence et la prise en charge de la connectivité par satellite, les caméras arrière de 50 mégapixels des nouveaux smartphones seront dotées d’une ouverture variable qui s’agrandit dans des conditions de faible luminosité pour laisser entrer plus de lumière et se réduit dans des environnements lumineux.

La série Mate 50 aura HarmonyOS 3.0 préinstallé

Les caméras sont désormais développées en interne, le partenariat entre Huawei et Leica ayant pris fin (ce dernier travaille désormais avec Xiaomi, un autre fabricant chinois de smartphones) et Huawei appelle ce système XMAGE. Les smartphones seront équipés de HarmonyOS 3.0 préinstallé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, elle a été auto-développée par Huawei suite au placement de l’entreprise sur la liste des entités américaines en 2019, ce qui empêche la firme d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google.

La gamme Mate 50 devrait faire revenir l’encoche. La série Mate 40 utilisait une découpe en forme de pilule sur le côté gauche du haut de l’écran. Cela ressemble à ce que nous pourrions voir sur les modèles iPhone 14 Pro ce mercredi.

Le dicton « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » pourrait éventuellement s’appliquer à Huawei alors qu’elle tente de sortir du trou que les États-Unis ont creusé pour elle en tant que menace pour la sécurité nationale.

Et maintenant, presque comme au bon vieux temps, Huawei s’apprête à introduire quelques innovations pour sa série phare de 2022. L’année prochaine, Huawei lancera la série P60, sa gamme de produits phares basée sur la photographie. L’entreprise avait l’habitude de sortir deux flagships par an, mais elle a réduit sa production pour alterner entre les deux modèles chaque année.