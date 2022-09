IFA 2022 : les Huawei nova 10 et nova 10 Pro sont parfaits pour les maniaques du selfie

Vous êtes-vous déjà demandé quel serait le meilleur smartphone pour un influenceur des réseaux sociaux ? Ou un maniaque du selfie ? Ou quelqu’un qui aime simplement s’émerveiller devant son propre visage ? Vous n’avez pas à chercher plus loin que les Huawei nova 10 et nova 10 Pro.

Alors que les appareils ont fait leurs débuts en Chine il y a quelque temps, ils arrivent maintenant sur la scène internationale et sont prêts à être commercialisés sur un certain nombre de marchés européens sélectionnés. Le point focal des Huawei nova 10 et nova 10 Pro est leur caméra frontale. Selon les propres termes de Huawei, l’entreprise a inversé la logique de la plupart des smartphones, qui donnent invariablement la priorité à la caméra arrière.

Au lieu de cela, le nova 10 et le nova 10 Pro sont équipés d’une monstrueuse caméra selfie ultra grand-angle de 60 mégapixels, tandis que le modèle Pro est également équipé d’une caméra portrait supplémentaire de 8 mégapixels à l’avant. En outre, les deux appareils disposent d’impressionnants composants internes, d’élégants designs, de brillants écrans et de capteurs arrière respectables également.

Côté négatif, tout d’abord, aucun de ces smartphones n’offre de support 5 G. Il n’y a pas non plus de prise casque ni d’emplacement pour carte micro SD. En outre, les deux smartphones arrivent avec le système d’exploitation Harmony OS, qui ne permet pas d’accéder aux principaux services de Google, tels que le Play Store, Gmail et Google Maps, pour n’en citer que quelques-uns.

Huawei nova 10

Le Huawei nova 10 est un magnifique appareil. Mesurant à peine 6,88 mm d’épaisseur, l’appareil est aussi léger que puissant. L’écran du smartphone est de grande taille (6,78 pouces) et il s’agit d’une magnifique dalle OLED avec une résolution de 2 652 x 1 200 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le nova 10 est propulsé par le Snapdragon 778 de Qualcomm, avec un GPU Adreno 642. L’appareil est livré avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. La batterie n’est pas en reste, avec une capacité de 4 000 mAh. Le smartphone va offrir un support à la charge rapide jusqu’à 66 W.

Bien sûr, la plus grande attractivité avec cet appareil est la caméra. À l’avant, le Huawei nova 10 est équipé d’un seul capteur photo ultra grand-angle de 60 mégapixels. Cela signifie que la caméra frontale peut prendre en charge l’enregistrement vidéo 4 K. C’est quelque chose que l’on ne voit pas souvent dans une caméra frontale.

Le module arrière dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, assisté par un capteur ultra-large de 8 mégapixels et une caméra de profondeur de portrait de 2 mégapixels. Si cela semble impressionnant, gardez à l’esprit que le Huawei nova 10 est le plus petit de la série.

Huawei nova 10 Pro

Le Huawei nova 10 standard est bon, sans aucun doute, mais le nova 10 Pro est encore meilleur. Les appareils ont des dimensions extérieures très analogues, ce dernier étant légèrement plus épais à 7,88 mm. L’écran a la même taille, la même résolution et la même densité de pixels et dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En fait, les deux appareils ont plus de similitudes que de différences. Sous le capot, vous trouverez le même processeur Snapdragon 778 de Qualcomm et le même GPU Adreno 642. Même les options de stockage sont identiques — 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. À ce stade, vous vous demandez peut-être : quel est le piège ?

La réponse est double. Tout d’abord, le Huawei nova 10 Pro a une plus grande batterie, qui s’élève à 4 500 mAh. Comme l’appareil a les mêmes composants internes, cela se traduit invariablement par une meilleure autonomie. De plus, la charge rapide du Huawei nova 10 Pro est plafonnée à 100 W.

De plus, comme mentionnée précédemment, le nova 10 Pro dispose d’une caméra frontale supplémentaire pour réaliser des portraits parfaits en gros plan. Vous savez, si la caméra de 60 Mpx ne suffit pas.

Prix et disponibilité