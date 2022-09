IFA 2022 : Huawei lance le MateBook X Pro, la MatePad Pro 11 et la Watch D

Huawei a également profité de l’IFA 2022 pour présenter le nouveau MateBook X Pro. L’ordinateur portable a été rafraîchi avec des processeurs Intel Core de 12e génération et dispose d’un écran FullView de 14,2 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz qui bénéficie de ce que Huawei appelle son « pavé tactile le plus avancé jamais trouvé sur un MateBook ».

L’ordinateur portable Windows 11 dispose également d’un nouveau système de refroidissement Huawei Shark Fin Fan, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage NVMe PCIe en SSD, une batterie de 60 Wh, deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB-C et une prise casque de 3,5 mm. Le Huawei MateBook X Pro sera disponible au prix de 2 199 euros à partir du 16 septembre.

Pendant ce temps, la dernière MatePad Pro est une tablette OLED de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle a été dévoilée en Chine le mois dernier et est disponible dans les deux variantes Snapdragon 870 de Qualcomm et Snapdragon 888. Huawei affirme que c’est la tablette de 11 pouces la plus légère du marché, avec un poids de 449 g.

Parmi les autres spécifications de la MatePad Pro, citons une double caméra arrière composée d’un capteur photo primaire de 13 mégapixels et d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, une batterie de 8 300 mAh, 6 haut-parleurs et 4 micros.

La MatePad Pro de 11 pouces sera disponible au prix de 649.99 euros début octobre, tandis que la MatePad Pro de 12,6 pouces sera vendue au prix 799.99 euros et disponible à partir de fin octobre.

Huawei Watch D

Pour en venir à la Huawei Watch D — le wearable a été annoncé plus tôt cette année et fait maintenant son apparition vers l’Europe en tant que dispositif médical certifié pour l’analyse de l’ECG. Elle peut également mesurer la pression artérielle et d’autres paramètres de santé réguliers tels que la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang.

Les caractéristiques techniques sont les suivantes : écran couleur AMOLED de 1,64 pouce, étanchéité IP68, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 et jusqu’à 7 jours d’autonomie en utilisation normale. Huawei n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité de la smartwatch.

La Huawei Watch D sera vendue au prix 499 euros et disponible à partir de mi-octobre.