Huawei présente HarmonyOS 3, voici les nouvelles fonctionnalités

Ce mercredi, Huawei a annoncé HarmonyOS 3, une version améliorée de son propre système d’exploitation. Avec plus de 300 millions d’appareils Huawei fonctionnant actuellement sous HarmonyOS 2, Harmony est le système d’exploitation qui évolue le plus rapidement de l’histoire. « Be One, Be More » est le slogan de la toute nouvelle version HarmonyOS 3.0.

HarmonyOS 3 a un nouveau look et de meilleures fonctionnalités, comme la possibilité d’utiliser HyperTerminal, des performances plus rapides et une meilleure confidentialité et sécurité. La fonction HyperTerminal de HarmonyOS 3 fonctionne avec 12 types différents de dispositifs intelligents, tels que des imprimantes, des lunettes connectées et des dispositifs de voiture.

Les utilisateurs peuvent travailler ensemble en assemblant différentes choses comme ils le souhaitent. Les performances et la sécurité de la vie privée sont également plus rapides et plus efficaces, ce qui, selon l’entreprise, fait franchir une nouvelle étape à la vie intelligente.

Voici quelques fonctionnalités phares

Partage d’écran à écran : vous pouvez diffuser des séquences d’ordinateur sur votre écran, effectuer des montages avec une résolution plus élevée et des couleurs cinématographiques, zoomer tout en éliminant le flou, et connecter des écouteurs pour une expérience immersive. Une efficacité accrue et une création facile grâce au partage d’écran à écran

Communication plus fluide : lorsque la tablette est à proximité du smartphone, elle se connecte automatiquement à son réseau pour partager les communications. Les tablettes peuvent répondre aux appels des téléphones mobiles, recevoir des codes de vérification SMS en temps réel et jouer à des jeux et des vidéos en ligne. Les téléphones mobiles conservent plus d’énergie que les points d’accès classiques

Divertissement vidéo : l’écran intelligent stimule les deux haut-parleurs, créant un champ stéréo 3D qui vous immerge dans les sons et les images. Lorsque vous ne voulez pas déranger votre famille, branchez un casque sans fil pour diffuser le son dans vos écouteurs

Synchronisation améliorée : pendant les séances de fitness, vous pouvez démarrer le tapis de course en faisant doucement glisser l’icône sur la montre. Vous pouvez également synchroniser les données du tapis de course avec votre montre en temps réel. Pour écouter de la musique pendant l’entraînement, il suffit de tirer à nouveau les écouteurs. Tout le travail peut être effectué facilement au poignet

Application mobile : l’application de votre smartphone est adaptée à la voiture. Pendant un stationnement, lancez l’application vidéo de la voiture et élargissez l’interface en double fenêtre pour regarder une brève vidéo tout en appelant la caméra de la voiture pour capturer et télécharger des clips

Maison connectée : les maisons connectées sont faciles à contrôler par un smartphone. Il suffit d’un simple toucher pour gérer tous vos appareils connectés compatibles

Centre de contrôle de la confidentialité, de la sécurité et des applications : avec le dernier HarmonyOS 3, vous pouvez directement accéder au profil de confidentialité des applications en une seule étape, avec la détection automatique des risques de sécurité, vous pouvez gérer et contrôler les applications non fiables, etc

Disponibilité

Parmi les autres fonctionnalités, citons les avatars virtuels en 3D, la disposition du bureau par combinaison de cartes, deux paires d’écouteurs pour un partage sans faille et les services de l’assistant vocal Xiaoyi, etc. En outre, par rapport à HarmonyOS 2, les performances des applications et les expériences de jeu ont été améliorées jusqu’à 11 %, indique la firme.

HarmonyOS 3.0 pour les smartphones n’est disponible qu’en Chine pour le moment, mais la tablette MatePad Pro 11 (2022) pourrait conduire à une expansion internationale. À partir de septembre 2022 en Chine, les appareils éligibles commenceront à recevoir la mise à jour HarmonyOS 3.

Lors de l’événement de lancement, la société a également dévoilé un certain nombre de produits fonctionnant sous HarmonyOS 3, notamment la MatePad Pro 11, la Watch 3 Pro et l’imprimante connectée PixLab V1.