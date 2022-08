Une fuite de la boîte de l’iPhone 14 Pro laisse entrevoir 6 Go de RAM

Les rumeurs concernant l’iPhone 14 ne montrent aucun signe de ralentissement. Hier, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces pourraient être dotés d’un meilleur capteur photo ultra grand-angle que leurs prédécesseurs, et maintenant une rumeur qui provient de Weibo et qui a été approuvée par ShrimpApplePro a révélé quelques informations concernant la capacité de RAM de la gamme.

L’iPhone 13 est équipé de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tandis que les modèles Pro sont équipés de 6 Go de RAM. Apple ne divulgue pas officiellement la quantité de RAM de ses smartphones.

D’après la rumeur d’aujourd’hui, qui provient apparemment d’une personne travaillant chez l’assembleur d’iPhone Foxconn, tous les modèles d’iPhone 14 seront livrés avec 6 Go de RAM, ce qui met fin aux rapports selon lesquels les Pro pourraient être livrés avec 8 Go de RAM. Le modèle Pro sera probablement doté d’une RAM améliorée sous la forme de la mémoire LPDDR5, plus rapide et plus économe en énergie, tandis que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces conserveront la norme LPDDR4.

La rumeur indique également que les modèles Pro seront livrés dans une boîte blanche et non dans un emballage noir comme c’est le cas actuellement.

La fuite a également inclus un rendu de l’iPhone 14 Pro, qui aurait abandonné l’encoche pour une découpe en forme de pilule et de poinçon, mais il ne s’aligne pas avec les images précédemment divulguées qui avaient indiqué qu’il y aurait un petit espace entre les deux trous. Il se pourrait qu’il s’agisse d’une image montée à la hâte et ce qui vaut la peine d’y prêter attention, c’est que la source précise que les découpes semblent un peu déplacées sur le petit iPhone 14 Pro.

Rendez-vous le 7 septembre

Enfin, ils ont également partagé une image de l’autocollant qui sera placé sur la boîte de l’iPhone 14 Pro. Selon les précédentes rumeurs, l’iPhone 14 pourrait commencer avec 64 Go de stockage, tandis que les modèles Pro continueront de commencer avec 128 Go de stockage. Les modèles standard seront probablement armés de la puce A15 Bionic de l’année dernière et les iPhone 14 Pro et Pro Max seront alimentés par la puce A16.

Apple dévoilera la série d’iPhone 14 le 7 septembre et les rapports et une enquête suggèrent qu’ils deviendront facilement les meilleurs smartphones de 2022.