Désormais, tout le monde peut utiliser Twitter Cercle pour garder certaines publications privées

Qui aurait cru que le réseau social qui est devenu populaire pour vous permettre de laisser échapper des opinions de 280 caractères dans le monde entier envisagerait de vous permettre de limiter la foule que vous pouvez atteindre ? Eh bien, une nouvelle fonctionnalité appelée Twitter Cercle est désormais accessible à tous.

Après une période de test de quatre mois, Twitter a estimé qu’il s’agissait d’un changement positif pour la plateforme. Twitter Cercle ressemble beaucoup à la fonction « amis proches » d’Instagram, qui vous permet de partager vos publications avec un groupe de personnes plus restreint.

Vous pouvez donc désormais créer un cercle pour vous-même et y inclure jusqu’à 150 comptes. Chaque fois que vous tweetez, vous pouvez choisir si vous voulez que vos opinions soient publiques ou partagées avec votre groupe d’amis. Selon Twitter, les utilisateurs qui ont participé au test ont été motivés pour tweeter plus souvent et ont également obtenu plus d’engagement, de réponses et de commentaires de la part de leur cercle de contacts.

Vous ne pouvez avoir qu’un seul cercle Twitter, donc vous ne pouvez pas avoir des groupes différents pour le travail, les amis et le public — comme, par exemple, sur Facebook. Les membres du cercle ne peuvent pas utiliser le bouton « retweet » pour partager à nouveau vos messages à diffusion restreinte, mais Twitter vous avertit de ne pas oublier que les captures d’écran existent. De plus, si quelqu’un vous ajoute à son cercle, vous ne pouvez pas vraiment le quitter. Vous devez mettre la personne en sourdine, l’annuler ou la bloquer si vous n’appréciez pas les discussions.

Cela ne remplace pas les comptes protégés.

On évite les comptes privés

Si votre compte est configuré en tant que compte privé, vos tweets sont toujours limités aux seuls abonnés que vous avez pré-approuvés. Ensuite, vous avez le niveau supplémentaire d’un cercle intérieur si vous voulez tweeter aux personnes que vous avez… pré-approuvées et post-approuvées…

Dans tous les cas, la fonctionnalité devrait être disponible dès maintenant, il suffit de rechercher la mise à jour de l’application dans votre boutique d’applications respective, si elle n’a pas encore été téléchargée automatiquement.

Cette fonctionnalité pourrait aider les utilisateurs à avoir un peu plus de contrôle sur leur vie privée sans pour autant rendre leurs comptes complètement privés.